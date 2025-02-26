Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час arrow
Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

26 лютого 2025 р. 19:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2025
Text

17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2025
Text

17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

В ефірі "Київський час" сьогодні обговоримо важливі теми. Питання будуть стосуватись, зокрема, фінансових пріоритетів столиці воюючої країни.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

В ефірі розбираємо першочергові завдання, які поставив перед собою Київ на 2025 рік. До чого готується столиця — до війни чи миру? Що має бути пріоритетом для міста на четвертому році повномасштабної війни? На що зараз варто звернути увагу — війну та оборону чи мир та цивільне життя? Про це все і не тільки говоримо в ефірі Київського часу.

Нагадаємо, за словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, Південний міст у Києві могли відкрити набагато раніше — восени минулого року. Через цю ситуацію він готує засідання Ради оборони столиці.

У Києві повідомили про підозру посадовцям у розтраті коштів. Фігуранти справи переплатили за ремонт шкільного укриття понад 320 тисяч гривень.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:30 Активісти вимагають демонтувати пам'ятники на Одещині — які

Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

19:25 Трамп заявив, що не надасть Україні гарантій безпеки

19:23 Харків'янин зберігав непристойні відео — як його покарав суд

19:17 Шмигаль назвав умову підписання угоди із США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:09 Трамп зробив нову заяву про гроші, які США надали Україні

19:05 Що дає статус УБД у 2025 році — перелік пільг з 1 березня

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

18:54 Трамп назвав затверджену дату візиту Зеленського в США

18:53 Їх вбила Росія — ким були Павло Іванчов та Тетяна Кулик

19:30 Активісти вимагають демонтувати пам'ятники на Одещині — які

19:25 Трамп заявив, що не надасть Україні гарантій безпеки

19:23 Харків'янин зберігав непристойні відео — як його покарав суд

19:17 Шмигаль назвав умову підписання угоди із США

19:09 Трамп зробив нову заяву про гроші, які США надали Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:05 Що дає статус УБД у 2025 році — перелік пільг з 1 березня

18:54 Трамп назвав затверджену дату візиту Зеленського в США

18:53 Їх вбила Росія — ким були Павло Іванчов та Тетяна Кулик

18:40 Одеса потрапила у топ-5 міст за рейтингом місцевого благополуччя

18:19 Перша леді відповіла, чи готовий Зеленський піти з посади

17:44 Україна чи ЄС — де дешевший проїзд у громадському транспорті

06:40 Де найдорожче здавати брухт — нові ціни на чормет в Україні

06:40 Де в Україні найдорожче приймають брухт — ціни на чормет у лютому

25 лютого 2025

06:40 Як заробляти на золоті — оновлені тарифи ломбардів України

05:55 Як змінився курс долара за три роки вторгнення РФ — всі рекорди

24 лютого 2025

19:25 Три роки війни — як змінились економіка та рівень життя в Україні

17:07 В Україні прогнозують 5 IPO за 2 роки — почнуть з "Укрпошти"

06:40 Як заробити на кольорових металах — ціни на латунь у лютому

05:44 Третій рік великої війни — скільки територій України окупувала РФ

05:18 Три роки війни — який внесок зробив Львів у підтримку України

Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2025
Text

17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір