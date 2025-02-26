Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

В ефірі "Київський час" сьогодні обговоримо важливі теми. Питання будуть стосуватись, зокрема, фінансових пріоритетів столиці воюючої країни.

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Про що ефір

В ефірі розбираємо першочергові завдання, які поставив перед собою Київ на 2025 рік. До чого готується столиця — до війни чи миру? Що має бути пріоритетом для міста на четвертому році повномасштабної війни? На що зараз варто звернути увагу — війну та оборону чи мир та цивільне життя? Про це все і не тільки говоримо в ефірі Київського часу.

Нагадаємо, за словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, Південний міст у Києві могли відкрити набагато раніше — восени минулого року. Через цю ситуацію він готує засідання Ради оборони столиці.

У Києві повідомили про підозру посадовцям у розтраті коштів. Фігуранти справи переплатили за ремонт шкільного укриття понад 320 тисяч гривень.