Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что Киев активно готовится к энергетическому кризису. В частности, в столице работают над внедрением мини-ТЭЦ.

Об этом он рассказал День.LIVE в четверг, 11 июля.

Как Киев готовится к энергетическому кризису

"Мы готовим к альтернативному энергопотреблению водоснабжения и водоотвода. Потому что мы понимаем, что если не будет электроэнергии — не будут работать насосы, как и подают воду в жилые дома и откачивают воду", — заявил секретарь Киевсовета.

Согласно его словам, город уже обеспечивает альтернативным энергоснабжением все медицинские учреждения, а также большинство объектов социальной сферы.

Киев также инициировал программы, помогающие жителям в обеспечении своих жилых домов альтернативной энергией за счет компенсаций из городского бюджета.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пояснил, что достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Также сообщалось, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли украинские АЭС производить больше электроэнергии .