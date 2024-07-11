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Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

11 июля 2024 г. 18:55

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18:55 Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

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18:55 Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

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18:12 Дипломат рассказал, почему Запад не вводит санкции против атомной энергетики России

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17:50 Разговор Трампа и Орбана, очереди у ЦНАПов и когда будет свет — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

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14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

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14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

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Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что Киев активно готовится к энергетическому кризису. В частности, в столице работают над внедрением мини-ТЭЦ.

Об этом он рассказал День.LIVE в четверг, 11 июля.

Как Киев готовится к энергетическому кризису

"Мы готовим к альтернативному энергопотреблению водоснабжения и водоотвода. Потому что мы понимаем, что если не будет электроэнергии — не будут работать насосы, как и подают воду в жилые дома и откачивают воду", — заявил секретарь Киевсовета.

Согласно его словам, город уже обеспечивает альтернативным энергоснабжением все медицинские учреждения, а также большинство объектов социальной сферы.

Киев также инициировал программы, помогающие жителям в обеспечении своих жилых домов альтернативной энергией за счет компенсаций из городского бюджета.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пояснил, что достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Также сообщалось, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли украинские АЭС производить больше электроэнергии .

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:39 Украина заключила соглашение по безопасности с Румынией и получит Patriot — подробности

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