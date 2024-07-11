Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Київ готується до серйозної енергетичної кризи — які перші кроки влади arrow
Київ готується до серйозної енергетичної кризи — які перші кроки влади

Київ готується до серйозної енергетичної кризи — які перші кроки влади

11 липня 2024 р. 18:55

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:55 Київ готується до серйозної енергетичної кризи — які перші кроки влади

Text

18:12 Дипломатка розповіла чому Захід не вводить санкції проти атомної енергетики Росії

Text

17:50Розмова Трампа та Орбана, черги біля ЦНАПів та коли буде світло — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Надія на стабільне електропостачання є — нардеп розповів, коли в Україні зменшать відключення

Text

14:33 Саміт НАТО у Вашингтоні — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

Text

14:11 Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

Text

12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

18:55 Київ готується до серйозної енергетичної кризи — які перші кроки влади

Text

18:12 Дипломатка розповіла чому Захід не вводить санкції проти атомної енергетики Росії

Text

17:50 Розмова Трампа та Орбана, черги біля ЦНАПів та коли буде світло — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Надія на стабільне електропостачання є — нардеп розповів, коли в Україні зменшать відключення

Text

14:33 Саміт НАТО у Вашингтоні — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

Text

14:11 Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

Text

12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

Секретар Київради Володимир Бондаренко заявив, що Київ активно готується до енергетичної кризи. Зокрема в столиці працюють над впровадженням міні-ТЕЦ.

Про це він розповів День.LIVE у четвер, 11 липня.

Як Київ готується до енергетичної кризи

"Ми готуємо до альтернативного енергоспоживання водопостачання та водовідведення. Тому що ми розуміємо, що якщо не буде електроенергії — не будуть працювати насоси, як і подають воду до житлових будинків та які відкачують воду", — заявив секретар Київради.

Згідно з його словами, місто вже забезпечує альтернативним енергопостачанням всі медичні заклади, а також більшість об'єктів соціальної сфери.

Київ також ініціював програми, що допомагають жителям у забезпеченні своїх житлових будинків альтернативною енергією, за рахунок компенсацій з міського бюджету.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що  досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Також повідомлялось, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть українські АЕС виробляти більше електроенергії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:00 В Україні скасують оподаткування кешбеку в рамках платформи "Зроблено в Україні" — деталі

Text

18:55 Київ готується до серйозної енергетичної кризи — які перші кроки влади

18:47 Військовий облік жінок-медиків — чи треба йти до ТЦК тим, хто у декреті

18:42 В Міноборони пояснили, що чекає на 17-річних юнаків, які не поновили дані у ТЦК

18:42 Одесі необхідна власна ТЕЦ для стабільного енергопостачання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:39 Україна уклала безпекову угоду з Румунією та отримає Patriot — подробиці

18:38 Плавляться навіть прилади в авто — Миколаїв накрила рекордна спека за останні 25 років

18:21 Військовозобов'язані українці можуть отримувати консульські послуги за кордоном — що для цього треба

Ексклюзив

18:17 Наслідки спеки — що приховує Чорне море під їдким смородом

18:14 На Буковині агент ФСБ прикидався кур'єром, щоб координувати обстріли шляхів та медзакладів

19:00 В Україні скасують оподаткування кешбеку в рамках платформи "Зроблено в Україні" — деталі

18:47 Військовий облік жінок-медиків — чи треба йти до ТЦК тим, хто у декреті

18:42 В Міноборони пояснили, що чекає на 17-річних юнаків, які не поновили дані у ТЦК

18:42 Одесі необхідна власна ТЕЦ для стабільного енергопостачання

18:39 Україна уклала безпекову угоду з Румунією та отримає Patriot — подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:38 Плавляться навіть прилади в авто — Миколаїв накрила рекордна спека за останні 25 років

18:21 Військовозобов'язані українці можуть отримувати консульські послуги за кордоном — що для цього треба

Ексклюзив

18:17 Наслідки спеки — що приховує Чорне море під їдким смородом

18:14 На Буковині агент ФСБ прикидався кур'єром, щоб координувати обстріли шляхів та медзакладів

18:11 У Харкові чоловік обкрадав пошкоджені російськими обстрілами будинки — суд виніс вирок

Ексклюзив

18:17 Наслідки спеки — що приховує Чорне море під їдким смородом

10 липня 2024

14:47 Україна проживе самостійно — що в Одесі знають про НАТО

06:40 В Україні стрімко дорожчає золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів в Україні

9 липня 2024
Ексклюзив

18:47 Небезпечна спадщина СРСР на Одещині — як утилізують хімікати

06:40 Ціни за 1 кг міді у липні — скільки коштує здати кольорові метали в Україні

05:43 Наші у Forbes — історія українців, що потрапили до азійського списку 30 до тридцяти

8 липня 2024

06:03 Пальне буде дорожчати — скільки будемо платити за бензин та як це вдарить по всіх цінах

7 липня 2024

06:38 Ціни зростають — на скільки здорожчали генератори в Україні та чи дешевше їх купувати за кордоном

Ексклюзив

05:10 Як знайти робочі пункти незламності у Львові — перевірені адреси пунктів, що не зламалися

6 липня 2024

19:13 Окупований Бахмут — скільки людей поїхало з майже знищеного міста

Text

18:55 Київ готується до серйозної енергетичної кризи — які перші кроки влади

Text

18:12 Дипломатка розповіла чому Захід не вводить санкції проти атомної енергетики Росії

Text

17:50 Розмова Трампа та Орбана, черги біля ЦНАПів та коли буде світло — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Надія на стабільне електропостачання є — нардеп розповів, коли в Україні зменшать відключення

Text

14:33 Саміт НАТО у Вашингтоні — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

Text

14:11 Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

Text

12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу