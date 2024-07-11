Київ готується до серйозної енергетичної кризи — які перші кроки влади

Секретар Київради Володимир Бондаренко заявив, що Київ активно готується до енергетичної кризи. Зокрема в столиці працюють над впровадженням міні-ТЕЦ.

Про це він розповів День.LIVE у четвер, 11 липня.

Як Київ готується до енергетичної кризи

"Ми готуємо до альтернативного енергоспоживання водопостачання та водовідведення. Тому що ми розуміємо, що якщо не буде електроенергії — не будуть працювати насоси, як і подають воду до житлових будинків та які відкачують воду", — заявив секретар Київради.

Згідно з його словами, місто вже забезпечує альтернативним енергопостачанням всі медичні заклади, а також більшість об'єктів соціальної сфери.

Київ також ініціював програми, що допомагають жителям у забезпеченні своїх житлових будинків альтернативною енергією, за рахунок компенсацій з міського бюджету.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Також повідомлялось, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть українські АЕС виробляти більше електроенергії.