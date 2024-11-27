Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что киевляне просят правительство отменить остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги. Им приходится переплачивать за услуги частных перевозчиков.

Об этом Гречко сообщил в эфире "Київського часу".

Отмена остановок общественного транспорта

Гречко отметил, что люди в случае тревоги вынуждены либо ждать неизвестно сколько, либо переплачивать за такси, либо пересаживаться на маршрутки от частных перевозчиков.

Отмечается, что последние хоть и помогают доехать до места назначения, но создают новые проблемы: неучтенные наличные и уклонение от уплаты налогов.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов отметил, что остановкой транспорта во время тревог правительство пытается уйти от ответственности в случае "прилетов".

В свою очередь, в Харькове или Днепре, например, общественный транспорт работает бесперебойно, даже под обстрелами.

Ранее мы писали, что киевляне уже неоднократно создавали петиции относительно открытия наземных станций метро во время воздушной тревоги. Однако их не открывают для пассажиров из-за соображений безопасности.

Напомним, с 1 декабря в Одессе будет введен новый тариф на проезд в городском электротранспорте. Также в мэрии подтвердили подорожание проезда в маршрутках.