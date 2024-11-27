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Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

27 листопада 2024 р. 09:17

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Співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що кияни просять уряд скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги. Їм доводиться переплачувати за послуги приватних перевізників. 

Про це Гречко повідомив в ефірі "Київського часу".

Скасування зупинок громадського транспорту

Гречко зазначив, що люди у випадку тривоги змушені або чекати невідомо скільки, або переплачувати за таксі, або пересідати на маршрутки від приватних перевізників.

Зазначається, що останні хоч і допомагають доїхати до місця призначення, але створюють нові проблеми: необліковану готівку та ухилення від сплати податків.

Експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов зазначив, що зупинкою транспорту під час тривог уряд намагається уникнути відповідальності у випадку "прильотів".

В свою чергу, у Харкові чи Дніпрі, наприклад, громадський транспорт працює безперебійно, навіть під обстрілами.

Раніше ми писали, що кияни вже неодноразово створювали петиції, щодо відкриття наземних станцій метро під час повітряної тривоги. Однак їх не відкривають для пасажирів через міркування безпеки.

Нагадаємо, із 1 грудня в Одесі впровадять новий тариф на проїзд у міському електротранспорті. Також у мерії підтвердили подорожчання проїзду у маршрутках.

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