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Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

26 марта 2025 г. 19:04

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Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

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Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

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Зеленский выступил со срочным заявлением в Париже — трансляция

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Реакция Зеленского на ночную атаку России — эфир Вечір.LIVE

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Трамп высказался о действиях Путина по войне — эфир День.LIVE

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Во время атаки на Киев в ночь на 23 марта 2025 года погибла 80-летняя женщина, а спасатели не смогли подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей. Кроме того, в Украину экстрадировали застройщика Анатолия Войцеховского, которого подозревают в масштабных махинациях.

Об этом и не только поговорим в эфире "Київського часу" в 19:00 в среду, 26 марта.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • народный депутат Украины, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • член Общественного совета КГГА, адвокат правозащитник Дмитрий Калько;
  • эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008) Виктор Глеба;
  • спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
  • народный артист Украины, министр культуры Украины 2014, 2016-2019гг., генеральный директор-художественный руководитель Национального театра имени Ивана Франко Евгений Нищук.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • смертельная парковка в Киеве — кто несет ответственность и изменится ли что-то после трагедии;
  • экстрадиция Анатолия Войцеховского, скандальные "свечи" и десятки недостроев — кто согласовывал строительство, что меняется сейчас и ждать ли новых посадок;
  • молодой театр — конфликт в культурной жизни столицы и что на самом деле происходит.

Напомним, в Киеве нередко разоблачают чиновников, которые завышают цены во время тендеров. Так, чиновника управления образования уличили в дерибане средств на закупке ламп для укрытий. Также сообщалось о сделках на закупках удлинителей для укрытия.

Также в столице будут судить экс-директора ритуальной службы, который нанес ущерб бюджету на 2 млн гривен на закупке гранитных плит.

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