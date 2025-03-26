Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час

Під час атаки на Київ в ніч проти 23 березня 2025 року загинула 80-річна жінка, а рятувальники не змогли під’їхати до будинку через припарковані автомобілі. Крім того, в Україну екстрадували забудовника Анатолія Войцеховського, якого підозрюють у масштабних махінаціях.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі "Київського часу" о 19:00 у середу, 26 березня.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;

народний депутат України, "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

член Громадської ради КМДА, адвокат правозахисник Дмитро Калько;

експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) Віктор Глеба;

речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;

народний артист України, міністр культури України 2014, 2016-2019рр., генеральний директор-художній керівник Національного театру імені Івана Франка Євген Нищук.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

смертельне паркування в Києві — хто несе відповідальність та чи зміниться щось після трагедії;

екстрадиція Анатолія Войцеховського, скандальні "свічки" та десятки недобудов — хто погоджував будівництво, що змінюється зараз і чи чекати нових посадок;

молодий театр — конфлікт у культурному житті столиці і що насправді відбувається.

Нагадаємо, у Києві нерідко викривають чиновників, які завищують ціни під час тендерів. Так, посадовця управління освіти викрили у дерибані коштів на закупівлі ламп для укриттів. Також повідомлялось про оборудки на закупівлях подовжувачів для укриття.

Також у столиці судитимуть ексдиректора ритуальної служби, який завдав збитків бюджету на 2 млн гривень на закупівлі гранітних плит.