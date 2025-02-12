Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

Недавно Национальное антикоррупционное бюро проводило в Киеве операцию "Чистый город", которая касается разоблачения преступной организации, причастной к земельной коррупции в городском совете. После этого ряд причастных лиц получили подозрения и меры пресечения.

Об этом и не только поговорят гости эфира "Киевское время", который начнется в 19:00.

О чем эфир

Во время сегодняшнего эфира эксперты поговорят об операции НАБУ "Чистый город" в Киевсовете. Как известно, после этого правоохранители уже провели первые задержания. В частности, сейчас под стражей находится заместитель мэра столицы Петр Оленич. Его отправили под арест на два месяца с возможностью внести залог в размере 15 млн грн.

Кроме того, суд избрал меры пресечения для:

члена комиссии по вопросам земельных отношений Киевсовета Елены Марченко — содержание под стражей с альтернативой 50 млн залога;

заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова — 60 дней под стражей с правом залога в 4,5 млн;

В общем известно, что о подозрении сообщили десяти лицам.

Также гости эфира поговорят о:

что такое операция "Чистый город";

кто "крышует" земельную мафию в столице;

кто такой Денис Комарницкий и при чем здесь Леонид Черновецкий;

конфликт между главой КГВА и мэром Киева — безвластию Киева пришел конец.

Напомним, во время операции НАБУ "Чистый город" правоохранители провели обыски у соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — Дениса Комарницкого.

Сейчас он скрывается, но в НАБУ заявили, что он до сих пор находится в Украине. Правоохранители объявили его в розыск.

Также мы писали, что в НАБУ раскрыли детали операции и рассказали, что для этого чиновники организовывали "туалетные схемы".