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Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

12 февраля 2025 г. 13:40

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

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08:00 Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2025
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23:01 Сотрудничество с США в добыче ископаемых — Янченко отреагировала

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21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Недавно Национальное антикоррупционное бюро проводило в Киеве операцию "Чистый город", которая касается разоблачения преступной организации, причастной к земельной коррупции в городском совете. После этого ряд причастных лиц получили подозрения и меры пресечения.

Об этом и не только поговорят гости эфира "Киевское время", который начнется в 19:00.

О чем эфир

Во время сегодняшнего эфира эксперты поговорят об операции НАБУ "Чистый город" в Киевсовете. Как известно, после этого правоохранители уже провели первые задержания. В частности, сейчас под стражей находится заместитель мэра столицы Петр Оленич. Его отправили под арест на два месяца с возможностью внести залог в размере 15 млн грн.

Кроме того, суд избрал меры пресечения для:

  • члена комиссии по вопросам земельных отношений Киевсовета Елены Марченко — содержание под стражей с альтернативой 50 млн залога;
  • заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова — 60 дней под стражей с правом залога в 4,5 млн;

В общем известно, что о подозрении сообщили десяти лицам.

Также гости эфира поговорят о:

  • что такое операция "Чистый город";
  • кто "крышует" земельную мафию в столице;
  • кто такой Денис Комарницкий и при чем здесь Леонид Черновецкий;
  • конфликт между главой КГВА и мэром Киева — безвластию Киева пришел конец.

Напомним, во время операции НАБУ "Чистый город" правоохранители провели обыски у соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — Дениса Комарницкого.

Сейчас он скрывается, но в НАБУ заявили, что он до сих пор находится в Украине. Правоохранители объявили его в розыск.

Также мы писали, что в НАБУ раскрыли детали операции и рассказали, что для этого чиновники организовывали "туалетные схемы".

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14:29 Сибига прибыл в Париж с рабочим визитом — что на повестке дня

14:28 В Киеве возле моста Патона загорелся троллейбус

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:23 В Украине могут ввести карантин в некоторых областях, — Минздрав

14:20 Сезон тепличных овощей — когда начнется и чего ждать от цен

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов