Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

Нещодавно Національне антикорупційне бюро проводило у Києві операцію "Чисте місто", яка стосується викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у міській раді. Після цього низка причетних осіб отримали підозри та запобіжні заходи.

Про це та не тільки поговорять гості ефіру "Київський час", який розпочнеться о 19:00.

Про що ефір

Під час сьогоднішнього ефіру експерти поговорять про операцію НАБУ "Чисте місто" у Київраді. Як відомо, після цього правоохоронці вже провели перші затримання. Зокрема, зараз під вартою перебуває заступник мера столиці Петро Оленич. Його відправили під арешт на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 15 млн грн.

Крім того, суд обрав запобіжні заходи для:

членкині комісії з питань земельних відносин Київради Олени Марченко — тримання під вартою з альтернативою 50 млн застави;

заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова — 60 днів під вартою з правом застави у 4,5 млн;

Загалом відомо, що про підозру повідомили десятьом особам.

Також гості ефіру поговорять про:

що таке операція "Чисте місто";

хто "кришує" земельну мафію в столиці;

хто такий Денис Комарницький та до чого тут Леонід Черновецький;

конфлікт між головою КМВА та мером Києва — безвладдю Києва прийшов кінець.

Нагадаємо, під час операції НАБУ "Чисте місто" правоохоронці провели обшуки в соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького.

Наразі він переховується, але в НАБУ заявили, що він досі перебуває в Україні. Правоохоронці оголосили його в розшук.

Також ми писали, що в НАБУ розкрили деталі операції і розповіли, що для цього посадовці організовували "туалетні схеми".