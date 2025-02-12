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Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

12 лютого 2025 р. 13:40

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13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

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13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

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13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

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12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

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08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

11 лютого 2025
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23:01 Співпраця зі США у видобутку копалин — Янченко прокоментувала

Text

21:08 Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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Нещодавно Національне антикорупційне бюро проводило у Києві операцію "Чисте місто", яка стосується викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у міській раді. Після цього низка причетних осіб отримали підозри та запобіжні заходи.

Про це та не тільки поговорять гості ефіру "Київський час", який розпочнеться о 19:00. 

Про що ефір

Під час сьогоднішнього ефіру експерти поговорять про операцію НАБУ "Чисте місто" у Київраді. Як відомо, після цього правоохоронці вже провели перші затримання. Зокрема, зараз під вартою перебуває заступник мера столиці  Петро Оленич. Його відправили під арешт на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 15 млн грн. 

Крім того, суд обрав запобіжні заходи для:

  • членкині комісії з питань земельних відносин Київради Олени Марченко — тримання під вартою з альтернативою 50 млн застави;
  • заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова — 60 днів під вартою з правом застави у 4,5 млн;

Загалом відомо, що про підозру повідомили десятьом особам.

Також гості ефіру поговорять про:

  • що таке операція "Чисте місто";
  • хто "кришує" земельну мафію в столиці;
  • хто такий Денис Комарницький та до чого тут Леонід Черновецький;
  • конфлікт між головою КМВА та мером Києва — безвладдю Києва прийшов кінець.

Нагадаємо, під час операції НАБУ "Чисте місто" правоохоронці провели обшуки в соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького. 

Наразі він переховується, але в НАБУ заявили, що він досі перебуває в Україні. Правоохоронці оголосили його в розшук

Також ми писали, що в НАБУ розкрили деталі операції і розповіли, що для цього посадовці організовували "туалетні схеми". 

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14:29 Сибіга прибув до Парижа з робочим візитом — що на порядку денному

14:28 У Києві біля мосту Патона загорівся тролейбус

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:23 В Україні можуть запровадити карантин в деяких областях, — МОЗ

14:20 Сезон тепличних овочів — коли почнеться і чого очікувати від цін

14:16 Техніка окупантів палає — FPV-дрони 3-ї ОШБр атакували ворога

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