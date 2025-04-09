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Кто крышует фигурантов коррупционных дел — эфир Київського часу

Кто крышует фигурантов коррупционных дел — эфир Київського часу

9 апреля 2025 г. 19:00

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Кто крышует фигурантов коррупционных дел — эфир Київського часу

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Гостями эфира Київський час стали депутат Киевсовета, "Батькивщина", доктор юридических наук Виталий Нестор, председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, член Общественного совета КГГА, адвокат правозащитник Дмитрий Калько, представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев, юрист, депутат Киевского городского совета Виктория Пташник, военнослужащий, аэроразведчик Игорь Луценко. В частности, они обсудят, завершился ли коррупционный скандал в Киеве отставкой секретаря Киевсовета Бондаренко.

Посмотреть эфир Київського часу можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Киевское время

Гости эфира прокомментируют тему, почему коррупционеры так держатся за свои кресла, а также куда уходят деньги киевлян.

Также они обсудят то, что Кличко забрал часть полномочий у Ткаченко.

Среди других тем — миллиард на безопасность или "частную армию" мэра — куда идут деньги налогоплательщиков, и кто на самом деле контролирует коммунальные формирования.

Отметим, что недавно во время внеочередной сессии Киевского городского совета был уволен секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что Кличко инициирует изменения, которые могут лишить администрацию возможности принимать распоряжения.

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19:59 Трамп призвал компании переезжать в США - что он гарантирует

19:42 Каналы для уклонистов — в Одессе задержали группу перевозчиков

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:37 Гнап раскритиковал Буданова — общественный деятель назвал цель

19:32 Кличко саботирует открытие наземного перехода на Крещатике — КГВА

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9 ноября 2023
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10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона