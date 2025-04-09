Кто крышует фигурантов коррупционных дел — эфир Київського часу

Гостями эфира Київський час стали депутат Киевсовета, "Батькивщина", доктор юридических наук Виталий Нестор, председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, член Общественного совета КГГА, адвокат правозащитник Дмитрий Калько, представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев, юрист, депутат Киевского городского совета Виктория Пташник, военнослужащий, аэроразведчик Игорь Луценко. В частности, они обсудят, завершился ли коррупционный скандал в Киеве отставкой секретаря Киевсовета Бондаренко.

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Киевское время

Гости эфира прокомментируют тему, почему коррупционеры так держатся за свои кресла, а также куда уходят деньги киевлян.

Также они обсудят то, что Кличко забрал часть полномочий у Ткаченко.

Среди других тем — миллиард на безопасность или "частную армию" мэра — куда идут деньги налогоплательщиков, и кто на самом деле контролирует коммунальные формирования.

Отметим, что недавно во время внеочередной сессии Киевского городского совета был уволен секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что Кличко инициирует изменения, которые могут лишить администрацию возможности принимать распоряжения.