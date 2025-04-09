Хто кришує фігурантів корупційних справ — ефір Київського часу

Гостями ефіру Київський час стали депутат Київради, "Батьківщина", доктор юридичних наук Віталій Нестор, голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, член Громадської ради КМДА, адвокат правозахисник Дмитро Калько, речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв, юристка, депутатка Київської міської ради Вікторія Пташник, військовослужбовець, аеророзвідник Ігор Луценко. Зокрема, вони обговорять, чи завершився корупційний скандал у Києві відставкою секретаря Київради Бондаренка.

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Київський час

Гості ефіру прокоментують тему, чому корупціонери так тримаються за свої крісла, а також куди йдуть гроші киян.

Також вони обговорять те, що Кличко забрав частину повноважень у Ткаченка.

Серед інших тем — мільярд на безпеку чи "приватну армію" мера — куди йдуть гроші платників податків, і хто насправді контролює комунальні формування.

Зазначимо, що нещодавно під час позачергової сесії Київської міської ради було звільнено секретаря Київради Володимира Бондаренка.

Раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що Кличко ініціює зміни, які можуть позбавити адміністрацію можливості ухвалювати розпорядження.