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Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

12 февраля 2025 г. 19:00

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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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Гостями эфира Київський час стали нардеп партии "Слуга Народа" Руслан Горбенко, нардеп "Батьківщини" Михаил Цимбалюк, доктор юридических наук Леонид Емец и адвокат Владислав Михайленко. В частности, они обсудят, кто и как "крышует" земельную мафию Киева.

Посмотреть эфир Київського часу можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Київський час

Гости эфира прокомментируют земельные аферы в Киеве, первые подозрения и задержание заместителя Виталия Кличко.

Также они отреагируют на операцию "Чистый город" — что это такое, кто такой Денис Комарницкий, при чем здесь Леонид Черновецкий.

Среди других тем — конфликт между главой КГВА и мэром Киева.

Напомним, Кличко рассказал о подозреваемом в коррупции экс-депутате Киевсовета Денисе Комарницком.

Также мэрия Киева продолжает тесное сотрудничество с правоохранительными органами после обысков в КГГА в рамках операции "Чистый город".

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