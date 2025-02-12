Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Гостями эфира Київський час стали нардеп партии "Слуга Народа" Руслан Горбенко, нардеп "Батьківщини" Михаил Цимбалюк, доктор юридических наук Леонид Емец и адвокат Владислав Михайленко. В частности, они обсудят, кто и как "крышует" земельную мафию Киева.

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Київський час

Гости эфира прокомментируют земельные аферы в Киеве, первые подозрения и задержание заместителя Виталия Кличко.

Также они отреагируют на операцию "Чистый город" — что это такое, кто такой Денис Комарницкий, при чем здесь Леонид Черновецкий.

Среди других тем — конфликт между главой КГВА и мэром Киева.

Напомним, Кличко рассказал о подозреваемом в коррупции экс-депутате Киевсовета Денисе Комарницком.

Также мэрия Киева продолжает тесное сотрудничество с правоохранительными органами после обысков в КГГА в рамках операции "Чистый город".