Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

Гостями ефіру Київський час стали нардеп партії "Слуга Народу" Руслан Горбенко, нардеп "Батьківщини" Михайло Цимбалюк, доктор юридичних наук Леонід Ємець та адвокат Владислав Михайленко. Зокрема, вони обговорять, хто і як "кришує" земельну мафію Києва.

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Київський час

Гості ефіру прокоментують земельні афери в Києві, перші підозри та затримання заступника Віталія Кличка.

Також вони відреагують на операцію "чисте місто" — що це таке, хто такий Денис Комарницький, до чого тут Леонід Черновецький.

Серед інших тем — конфлікт між головою КМВА та мером Києва.

Нагадаємо, Кличко розповів про підозрюваного у корупції ексдепутата Київради Дениса Комарницького.

Також мерія Києва продовжує тісну співпрацю з правоохоронними органами після обшуків у КМДА в рамках операції "Чисте місто".