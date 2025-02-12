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Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

12 лютого 2025 р. 19:00

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19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

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17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

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13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

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13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

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17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

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13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

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12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

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Гостями ефіру Київський час стали нардеп партії "Слуга Народу" Руслан Горбенко, нардеп "Батьківщини" Михайло Цимбалюк, доктор юридичних наук Леонід Ємець та адвокат Владислав Михайленко. Зокрема, вони обговорять, хто і як "кришує" земельну мафію Києва.

Подивитися ефір Київського часу можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Київський час

Гості ефіру прокоментують земельні афери в Києві, перші підозри та затримання заступника Віталія Кличка.

Також вони відреагують на операцію "чисте місто" — що це таке, хто такий Денис Комарницький, до чого тут Леонід Черновецький.

Серед інших тем — конфлікт між головою КМВА та мером Києва.

Нагадаємо, Кличко розповів про підозрюваного у корупції ексдепутата Київради Дениса Комарницького. 

Також мерія Києва продовжує тісну співпрацю з правоохоронними органами після обшуків у КМДА в рамках операції "Чисте місто".

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