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Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

8 января 2025 г. 19:00

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19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

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19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

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17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

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08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

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08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
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22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

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21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Гостями проекта "Київський час" стали депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, заместитель главы Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, боевой медик 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Владимир Филиппов и младший сержант 112-й бригады территориальной обороны Екатерина Поп. В частности, они обсудят кадровые изменения в столице.

Посмотреть "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Кадровые изменения в Киеве

Гости прокомментируют увольнение Руслана Кравченко из Киевской областной военной администрации и неназначение руководителя.

Также они отреагируют на смену Сергея Попко на Тимура Ткаченко в Киевской городской военной администрации.

Напомним, 31 декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника КГВА Сергея Попко. Его заменил Тимур Ткаченко.

А 28 декабря Кабинет Министров Украины уволил Руслана Кравченко, который занимал должность главы Киевской ОВА.

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19:13 В Укргидрометцентре назвали, где завтра удержатся осадки

19:07 Зимнее чудо — на Одесчине цветут уникальные растения, фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:49 Не только астма — с какими болезнями органов дыхания не призовут

18:48 РФ увеличивает количество мест содержания украинских пленных

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12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

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11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

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08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

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