Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Гостями проекта "Київський час" стали депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, заместитель главы Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, боевой медик 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Владимир Филиппов и младший сержант 112-й бригады территориальной обороны Екатерина Поп. В частности, они обсудят кадровые изменения в столице.

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Кадровые изменения в Киеве

Гости прокомментируют увольнение Руслана Кравченко из Киевской областной военной администрации и неназначение руководителя.

Также они отреагируют на смену Сергея Попко на Тимура Ткаченко в Киевской городской военной администрации.

Напомним, 31 декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника КГВА Сергея Попко. Его заменил Тимур Ткаченко.

А 28 декабря Кабинет Министров Украины уволил Руслана Кравченко, который занимал должность главы Киевской ОВА.