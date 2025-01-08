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Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

08 січня 2025 р. 19:00

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

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17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

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08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

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08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

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22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

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21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Гостями проєкту "Київський час" стали депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, бойовий медик 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Володимир Філіппов та молодший сержант 112-ї бригади територіальної оборони Катерина Поп. Зокрема, вони обговорять кадрові зміни в столиці.

Подивитися "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Кадрові зміни в Києві

Гості прокоментують звільнення Руслана Кравченка з Київської обласної військової адміністрації та непризначення керівника.

Також вони відреагують на зміну Сергія Попка на Тимура Ткаченка в Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, 31 грудня Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника КМВА Сергія Попка. Його замінив Тимур Ткаченко.

А 28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив Руслана Кравченка, який обіймав посаду очільника Київської ОВА.

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19:48 ШІ показав Титанік на дні океану та його сучасний вигляд

19:28 Яку зброю можуть використовувати цивільні українці під час війни

19:20 Мешканців Львівщини попередили про штормовий вітер завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:13 В Укргідрометцентрі назвали, де завтра утримаються опади

19:07 Зимове диво — на Одещині цвітуть унікальні рослини, фото

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17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

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12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

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11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

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