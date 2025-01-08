Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Гостями проєкту "Київський час" стали депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, бойовий медик 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Володимир Філіппов та молодший сержант 112-ї бригади територіальної оборони Катерина Поп. Зокрема, вони обговорять кадрові зміни в столиці.

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Кадрові зміни в Києві

Гості прокоментують звільнення Руслана Кравченка з Київської обласної військової адміністрації та непризначення керівника.

Також вони відреагують на зміну Сергія Попка на Тимура Ткаченка в Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, 31 грудня Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника КМВА Сергія Попка. Його замінив Тимур Ткаченко.

А 28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив Руслана Кравченка, який обіймав посаду очільника Київської ОВА.