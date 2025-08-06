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Какая судьба пострадавших от обстрелов Киева — эфир Київський час

Какая судьба пострадавших от обстрелов Киева — эфир Київський час

6 августа 2025 г. 19:00

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23:08 Трамп подписывает указы в прямом эфире — что скажет об Украине

Гостями эфира Київський час стали военнослужащий Максим Несмиянов, председатель Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик, глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, депутат Киевского городского совета Леонид Емец, нардеп Алексей Кучеренко и депутат Киевского городского совета Алла Шлапак.

Посмотреть эфир Київський час можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Київський час

Среди тем эфира:

  • Жизнь после обстрелов;
  • Действия властей Киева по помощи пострадавшим во время обстрелов;
  • Почему не работает система помощи пострадавшим и как добиться компенсации на восстановление имущества.

Напомним, Киевский метрополитен возглавил антирейтинг убыточных предприятий среди украинских городов — за первое полугодие 2025 года его потери составили 2,59 млрд грн.

Ранее стало известно, что жители Киева до сих пор ночуют в квартирах, поврежденных во время российского обстрела 31 июля.

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19:34 Отравления в лагере под Львовом — у пострадавших обнаружили вирус

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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