Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Гостями ефіру Київський час стали військовослужбовець Максим Несміянов, голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик, очільник Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, депутат Київської міської ради Леонід Ємець, нардеп Олексій Кучеренко та депутатка Київської міської ради Алла Шлапак.

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Ефір Київський час

Серед тем ефіру:

Життя після обстрілів;

Дії влади Києва щодо допомоги постраждалим під час обстрілів;

Чому не працює система допомоги постраждалим та як добитися компенсації на відновлення майна.

Нагадаємо, Київський метрополітен очолив антирейтинг збиткових підприємств серед українських міст — за перше півріччя 2025 року його втрати сягнули 2,59 млрд грн.

Раніше стало відомо, що мешканці Києва досі ночують у квартирах, пошкоджених під час російського обстрілу 31 липня.