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Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

06 серпня 2025 р. 19:00

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Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

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19:00 Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

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Гостями ефіру Київський час стали військовослужбовець Максим Несміянов, голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик, очільник Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, депутат Київської міської ради Леонід Ємець, нардеп Олексій Кучеренко та депутатка Київської міської ради Алла Шлапак.

Подивитися ефір Київський час можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Київський час

Серед тем ефіру:

  • Життя після обстрілів;
  • Дії влади Києва щодо допомоги постраждалим під час обстрілів;
  • Чому не працює система допомоги постраждалим та як добитися компенсації на відновлення майна.

Нагадаємо, Київський метрополітен очолив антирейтинг збиткових підприємств серед українських міст — за перше півріччя 2025 року його втрати сягнули 2,59 млрд грн.

Раніше стало відомо, що мешканці Києва досі ночують у квартирах, пошкоджених під час російського обстрілу 31 липня. 

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19:43 Море в Одесі стало зеленим —небезпека водоростей на узбережжі

19:34 Отруєння у таборі на Львівщині — у постраждалих виявили вірус

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:32 Військовий назвав, хто винний у силовій доставці ухилянтів до ТЦК

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