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Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

31 января 2025 г. 16:59

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16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

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16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

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16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

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13:00 У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

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12:59 Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

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В Днепровском районе Киева существует микрорайон "Рыбный хутор", который расположен на территории Броварского леса. Там есть только 13 домов, а жители живут без канализации и нормальной дороги.

Там побывала корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля.

Как живется киевлянам на Рыбном хуторе

Журналистка побывала на улице Береговая Днепровского района, которая является частью "Рыбного хутора" и официально территория Киева. Там есть около 13 зданий и немного местных жителей.

Несколько лет назад местные жаловались на отсутствие света и на проблемы с канализацией и туалетом. По состоянию на сейчас свет есть, во время веерных отключений обычно его выключают, есть определенные перебои. Относительно центральной канализации — она так и не появилась. Поэтому каждый, кто хочет комфортных условий, обустраивает ее самостоятельно.

Дорога на хуторе песчаная, бетонного покрытия нет. В то же время курсирует общественный транспорт, из микрорайона можно добраться до станции метро "Лесная" и дальше доехать до центра Киева.

Ранее депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная в комментарии для Новини.LIVE рассказала, что в столице надо отремонтировать 2400 километров труб.

Также стало известно, что самой дорогой закупкой для Киева в 2024 году стало возобновление строительства метро на Виноградарь.

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