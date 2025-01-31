Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

В Днепровском районе Киева существует микрорайон "Рыбный хутор", который расположен на территории Броварского леса. Там есть только 13 домов, а жители живут без канализации и нормальной дороги.

Там побывала корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля.

Как живется киевлянам на Рыбном хуторе

Журналистка побывала на улице Береговая Днепровского района, которая является частью "Рыбного хутора" и официально территория Киева. Там есть около 13 зданий и немного местных жителей.

Несколько лет назад местные жаловались на отсутствие света и на проблемы с канализацией и туалетом. По состоянию на сейчас свет есть, во время веерных отключений обычно его выключают, есть определенные перебои. Относительно центральной канализации — она так и не появилась. Поэтому каждый, кто хочет комфортных условий, обустраивает ее самостоятельно.

Дорога на хуторе песчаная, бетонного покрытия нет. В то же время курсирует общественный транспорт, из микрорайона можно добраться до станции метро "Лесная" и дальше доехать до центра Киева.

Ранее депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная в комментарии для Новини.LIVE рассказала, что в столице надо отремонтировать 2400 километров труб.

Также стало известно, что самой дорогой закупкой для Киева в 2024 году стало возобновление строительства метро на Виноградарь.