Як живуть кияни на Рибному хуторі — репортаж Новини.LIVE

У Дніпровському районі Києва існує мікрорайон "Рибний хутір", який розташований на території Броварського лісу. Там є лише 13 будинків, а мешканці живуть без каналізації та нормальної дороги.

Там побувала кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля.

Як живеться киянам на Рибному хуторі

Журналістка побувала на вулиці Берегова Дніпровського району, яка є частиною "Рибного хутора" та офіційно територія Києва. Там є близько 13 будівель та небагато місцевих мешканців.

Кілька років тому місцеві скаржилися на відсутність світла та на проблеми з каналізацією й туалетом. Станом на зараз світло є, під час віялових відключень звичайно його вимикають, є певні перебої. Стосовно центральної каналізації — вона так і не з'явилася. Тому кожен хто хоче комфортних умов облаштовує її самостійно.

Дорога на хуторі піщана, бетонного покриття немає. Водночас курсує громадський транспорт, з мікрорайону можна дістатися станції метро "Лісова" і далі доїхати до центру Києва.

Раніше депутатка Київської міської ради Лілія Пашинна в коментарі для Новини.LIVE розповіла, що у столиці треба відремонтувати 2400 кілометрів труб.

Також стало відомо, що найдорожчою закупівлею для Києва у 2024 році стало відновлення будівництва метро на Виноградар.