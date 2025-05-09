Как в Киеве воруют деньги на ремонте укрытий — эфир "Наша справа"

Компании с сомнительной репутацией, получающие победу в тендерах на строительство и капитальный ремонт укрытий. А детали тендерных процедур, усложняющие контроль за использованием бюджетных средств, остаются и дальше в тайне.

Об этом и не только говорится в расследовании проекта "Наша справа".

Что не так с ремонтом укрытий в Киеве

В 2023 году в Киеве насчитывалось более 4 тысяч укрытий различного типа, и столичная власть активно работала над их восстановлением и ремонтом. В течение 2022 года было отремонтировано 563 укрытия, а уже в следующем году — 1105 объектов, на общую сумму почти полтора миллиарда гривен (1,443 млрд грн). В 2024 году город выделил значительные средства — 2,4 млрд грн - на обустройство защитных сооружений. В этом году, по предварительным планам, на строительство и оснащение хранилищ будет потрачено почти 2 миллиарда гривен (1,8 млрд грн).

Однако проблема хищения бюджетных средств, предназначенных на строительство и ремонт укрытий, для Киева не нова. Еще в июле 2023 года журналисты проекта "Наша справа" обнародовали расследование, в котором раскрыли коррупционные схемы, связанные с защитными сооружениями столицы, а также провели ревизию укрытий. Результаты оказались неутешительными — большинство объектов находились в критическом состоянии.

На этот раз команда проекта "Наша справа" решила проверить, изменилась ли ситуация с укрытиями после двух лет после предыдущей ревизии.

Напомним, что в столице начата тендерная процедура на проведение противоаварийных ремонтных работ на пешеходном мосту, который соединяет Надднепрянское шоссе с проспектом Науки.

Кроме того, в Киеве начались работы по обновлению дорожного покрытия на перекрестке бульвара Верховной Рады и улицы Строителей возле ЗАГСа Днепровского района.