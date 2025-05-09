Як у Києві крадуть гроші на ремонті укриттів — ефір "Наша справа"

Компанії з сумнівною репутацією, що отримують перемогу в тендерах на будівництво та капітальний ремонт сховищ. А деталі тендерних процедур, що ускладнюють контроль за використанням бюджетних коштів, лишаються і далі у таємниці.

Про це і не тільки йдеться в розслідуванні проєкту "Наша справа".

Що не так із ремонтом укриттів у Києві

У 2023 році в Києві нараховувалось понад 4 тисячі укриттів різного типу, і столична влада активно працювала над їх відновленням та ремонтом. Протягом 2022 року було відремонтовано 563 укриття, а вже наступного року — 1105 об’єктів, на загальну суму майже півтори мільярда гривень (1,443 млрд грн). У 2024 році місто виділило значні кошти — 2,4 млрд грн — на облаштування захисних споруд. Цього року, за попередніми планами, на будівництво та оснащення сховищ буде витрачено майже 2 мільярди гривень (1,8 млрд грн).

Однак проблема розкрадання бюджетних коштів, призначених на будівництво та ремонт укриттів, для Києва є не новою. Ще в липні 2023 року журналісти проєкту "Наша Справа" оприлюднили розслідування, в якому розкрили корупційні схеми, пов’язані з захисними спорудами столиці, а також провели ревізію укриттів. Результати виявилися невтішними — більшість об’єктів перебували в критичному стані.

Цього разу команда проєкту "Наша Справа" вирішила перевірити, чи змінилася ситуація з укриттями після двох років від попередньої ревізії.

Нагадаємо, що у столиці розпочато тендерну процедуру на проведення протиаварійних ремонтних робіт на пішохідному мосту, який з’єднує Наддніпрянське шосе з проспектом Науки.

Крім того,у Києві почалися роботи з оновлення дорожнього покриття на перехресті бульвару Верховної Ради та вулиці Будівельників біля РАГСу Дніпровського району.