Как прошел благотворительный забег "Go to the Future" — видео

В Киеве в воскресенье, 8 июня, стартовал благотворительный забег "Go to the Future". Мероприятие организовали для поддержки украинских ветеранов, которым необходимо протезирование.

Благотворительный забег "Go to the Future"

Основная цель мероприятия — поддержать украинских защитников, которые потеряли конечности и нуждаются в протезировании. Участие в забеге приняли спортсмены, паралимпийцы, ветераны и звезды. В частности, среди участников — Антон Птушкин, Василий Байдак, Ксения Мишина, Анатолий Анатолич и не только.

Благодаря "Go to the Future" современные высокотехнологичные протезы уже получили 32 военнослужащих со сложными ампутациями. Они прошли реабилитацию в ведущих зарубежных центрах Medical Center Orthotics & Prosthetics. Кроме того, еще 15 ветеранов прошли программу оптимизации походки в MCOP Украина.

Ветераны, которые приняли участие в благотворительном забеге, говорят, что "Go to the Future" не просто помогает, а мотивирует. Как отмечают защитники, такие мероприятия показывают, что даже после тяжелых ранений можно активно жить.

