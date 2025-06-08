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Как прошел благотворительный забег "Go to the Future" — видео

Как прошел благотворительный забег "Go to the Future" — видео

8 июня 2025 г. 14:27

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В Киеве в воскресенье, 8 июня, стартовал благотворительный забег "Go to the Future". Мероприятие организовали для поддержки украинских ветеранов, которым необходимо протезирование.

Посмотреть, как проходило благотворительное мероприятие, можно по ссылке.

Благотворительный забег "Go to the Future"

Основная цель мероприятия — поддержать украинских защитников, которые потеряли конечности и нуждаются в протезировании. Участие в забеге приняли спортсмены, паралимпийцы, ветераны и звезды. В частности, среди участников — Антон Птушкин, Василий Байдак, Ксения Мишина, Анатолий Анатолич и не только.

Благодаря "Go to the Future" современные высокотехнологичные протезы уже получили 32 военнослужащих со сложными ампутациями. Они прошли реабилитацию в ведущих зарубежных центрах Medical Center Orthotics & Prosthetics. Кроме того, еще 15 ветеранов прошли программу оптимизации походки в MCOP Украина.

Ветераны, которые приняли участие в благотворительном забеге, говорят, что "Go to the Future" не просто помогает, а мотивирует. Как отмечают защитники, такие мероприятия показывают, что даже после тяжелых ранений можно активно жить.

Напомним, ранее мы писали о том, что благотворительный забег в Киеве поддержали украинские знаменитости. Участие приняли как профессиональные спортсмены, так и актеры, блогеры и комики.

Также мы рассказывали о том, на что направят средства, собранные на забеге "Go to the Future". Детали сообщила президент одноименного благотворительного фонда Елена Николаенко.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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