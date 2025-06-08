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Як пройшов благодійний забіг "Go to the Future" — відео

Як пройшов благодійний забіг "Go to the Future" — відео

08 червня 2025 р. 14:27

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У Києві в неділю, 8 червня, стартував благодійний забіг "Go to the Future". Захід організували для підтримки українських ветеранів, яким необхідне протезування.

Подивитись, як проходив благодійний захід, можна за посиланням.

Благодійний забіг "Go to the Future"

Основна мета заходу — підтримати українських захисників, які втратили кінцівки та потребують протезування. Участь у забігу взяли спортсмени, паралімпійці, ветерани та зірки. Зокрема, серед учасників — Антон Птушкін, Василь Байдак, Ксенія Мішина, Анатолій Анатоліч й не тільки.

Завдяки "Go to the Future" сучасні високотехнологічні протези вже отримали 32 військовослужбовців зі складними ампутаціями. Вони пройшли реабілітацію у провідних закордонних центрах Medical Center Orthotics & Prosthetics. Крім того, ще 15 ветеранів пройшли програму оптимізації ходи в MCOP Україна.

Ветерани, які взяли участь у благодійному забігу, кажуть, що "Go to the Future" не просто допомагає, а мотивує. Як зазначають захисники, такі заходи показують, що навіть після тяжких поранень можна активно жити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що благодійний забіг в Києві підтримали українські знаменитості. Участь взяли як професійні спортсмени, так й актори, блогери та коміки.

Також ми розповідали про те, на що спрямують кошти, зібрані на забігу "Go to the Future". Деталі повідомила президентка однойменного благодійного фонду Олена Ніколаєнко.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона