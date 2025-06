Як пройшов благодійний забіг "Go to the Future" — відео

У Києві в неділю, 8 червня, стартував благодійний забіг "Go to the Future". Захід організували для підтримки українських ветеранів, яким необхідне протезування.

Подивитись, як проходив благодійний захід, можна за посиланням.

Благодійний забіг "Go to the Future"

Основна мета заходу — підтримати українських захисників, які втратили кінцівки та потребують протезування. Участь у забігу взяли спортсмени, паралімпійці, ветерани та зірки. Зокрема, серед учасників — Антон Птушкін, Василь Байдак, Ксенія Мішина, Анатолій Анатоліч й не тільки.

Завдяки "Go to the Future" сучасні високотехнологічні протези вже отримали 32 військовослужбовців зі складними ампутаціями. Вони пройшли реабілітацію у провідних закордонних центрах Medical Center Orthotics & Prosthetics. Крім того, ще 15 ветеранів пройшли програму оптимізації ходи в MCOP Україна.

Ветерани, які взяли участь у благодійному забігу, кажуть, що "Go to the Future" не просто допомагає, а мотивує. Як зазначають захисники, такі заходи показують, що навіть після тяжких поранень можна активно жити.

