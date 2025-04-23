Как "крышуют" бизнес и новые детали коррупции — Київський час

В эфире Київського часу обсудят коррупцию в столице и ремонты мостов. Кроме того, гости прокомментируют новые подробности случаев получения взяток в Департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации.
Посмотреть эфир Київського часу можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Київського часу
Гостями эфира стали:
- депутат Киевского городского совета Вадим Васильчук;
- депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
- спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
- директор института города Александр Сергиенко;
- нардеп Алексей Кучеренко;
- архитектор Николай Вихарев.
Они прокомментируют дела заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива и бывшего депутата КГС Дениса Комарницкого. Также темами будут: операция "МАФы", программы поддержки от города и отправка под круглосуточный домашний арест заместителя мэра Виталия Кличко.
Напомним, заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.
Ранее СБУ и БЭБ разоблачили хищение 153 миллионов гривен из бюджета Киева, предназначенных на строительство Подольско-Воскресенского моста.