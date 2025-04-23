Как "крышуют" бизнес и новые детали коррупции — Київський час

В эфире Київського часу обсудят коррупцию в столице и ремонты мостов. Кроме того, гости прокомментируют новые подробности случаев получения взяток в Департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

Посмотреть эфир Київського часу можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Київського часу

Гостями эфира стали:

депутат Киевского городского совета Вадим Васильчук;

депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;

директор института города Александр Сергиенко;

нардеп Алексей Кучеренко;

архитектор Николай Вихарев.

Они прокомментируют дела заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива и бывшего депутата КГС Дениса Комарницкого. Также темами будут: операция "МАФы", программы поддержки от города и отправка под круглосуточный домашний арест заместителя мэра Виталия Кличко.

Напомним, заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Ранее СБУ и БЭБ разоблачили хищение 153 миллионов гривен из бюджета Киева, предназначенных на строительство Подольско-Воскресенского моста.