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Как "крышуют" бизнес и новые детали коррупции — Київський час

Как "крышуют" бизнес и новые детали коррупции — Київський час

23 апреля 2025 г. 19:20

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Как "крышуют" бизнес и новые детали коррупции — Київський час

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В эфире Київського часу обсудят коррупцию в столице и ремонты мостов. Кроме того, гости прокомментируют новые подробности случаев получения взяток в Департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

Посмотреть эфир Київського часу можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Київського часу

Гостями эфира стали:

  • депутат Киевского городского совета Вадим Васильчук;
  • депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
  • директор института города Александр Сергиенко;
  • нардеп Алексей Кучеренко;
  • архитектор Николай Вихарев.

Они прокомментируют дела заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива и бывшего депутата КГС Дениса Комарницкого. Также темами будут: операция "МАФы", программы поддержки от города и отправка под круглосуточный домашний арест заместителя мэра Виталия Кличко.

Напомним, заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Ранее СБУ и БЭБ разоблачили хищение 153 миллионов гривен из бюджета Киева, предназначенных на строительство Подольско-Воскресенского моста.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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