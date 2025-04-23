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Як "кришують" бізнес та нові деталі корупції — Київський час

Як "кришують" бізнес та нові деталі корупції — Київський час

23 квітня 2025 р. 19:20

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Як "кришують" бізнес та нові деталі корупції — Київський час

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В ефірі Київського часу обговорять корупцію в столиці та ремонти мостів. Крім того, гості прокоментують нові подробиці випадків отримання хабарів в Департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

Подивитися ефір Київського часу можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Київського часу

Гостями ефіру стали:

  • депутат Київської міської ради Вадим Васильчук;
  • депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
  • директор інституту міста Олександр Сергієнко;
  • нардеп Олексій Кучеренко;
  • архітектор Микола Віхарєв.

Вони прокоментують справи заступника голови КМДА Володимира Прокопіва та колишнього депутата КМР Дениса Комарницького. Також темами будуть: операція "МАФи", програми підтримки від міста та відправка під цілодобовий домашній арешт заступника мера Віталія Кличка.

Нагадаємо, заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб.

Раніше СБУ та БЕБ викрили розкрадання 153 мільйонів гривень з бюджету Києва, призначених на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона