Как грабят Киев на озеленении — расследование "Наша справа"

Авто за 5 тысяч гривен, исчезающее имущество и многомиллионные сбережения. Что "зарыто" в декларациях нового руководства "Киевзеленстроя"?

Об этом и не только говорится в расследовании проекта "Наша справа".

Декларации нового руководства

Мэр Киева Виталий Кличко 13 марта заявил об увольнении генерального директора КО "Киевзеленстрой" Юрия Бахмата, первого заместителя Алексея Лукаша и заместителя начальника Управления капитальных вложений Александра Гора. А все из-за коррупционного скандала в ведомстве. Накануне прокуратура разоблачила преступную организацию во главе с руководством "Киевзеленстроя". По данным следствия представители организации получали так называемые "откаты" от подрядчиков в размере 15%.

Сейчас обязанности гендиректора "Киевзеленстрой" выполняет Ольга Манько. Впрочем, кроме нее в учреждении появились еще новые лица.

Команда авторского проекта "Наша справа" проанализировала декларации исполняющего обязанности гендиректора "Киевзеленстрой" Ольги Манько, заместителя гендиректора Аршака Магалова, заместителя гендиректора по вопросам ландшафтной архитектуры и дизайна Елены Гомон и еще одного заместителя гендиректора Ирины Таран.

В декларациях должностных лиц журналисты обнаружили значительную сумму сбережений, как к примеру 100 тысяч долларов, 50 тысяч евро, 1 миллион гривен. Из интересного, покупка авто AUDI A4 2016 всего лишь за 5 тысяч гривен, внезапное исчезновение земельного участка и такое же внезапное возвращение в декларацию. Больше интересного в новом выпуске авторского проекта "Наша справа".

Ранее мы писали, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении директору частного предприятия, который платил "откат" за победу в тендере "Киевзеленстроя".

Также мы сообщали, что должностных лиц "Киевзеленстроя" подозревают в незаконном завладении более 5 млн грн на ремонтах парков и скверов в столице.