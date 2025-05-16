Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Як грабують Київ на озелененні — розслідування "Наша справа" arrow
Як грабують Київ на озелененні — розслідування "Наша справа"

Як грабують Київ на озелененні — розслідування "Наша справа"

16 травня 2025 р. 21:41

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Як грабують Київ на озелененні — розслідування "Наша справа"

Text

Умєров розкрив підсумки переговорів із РФ — трансляція

Text

Зеленський розкрив деталі перемовин у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Text

Виступ Зеленського на саміті в Албанії — ефір Новини.LIVE

Text

Зустріч України та США й новини від Трампа — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Зустріч України та Росії наживо — ефір Новини.LIVE

Text

Лідери європейських країн зустрілися в Тирані — прямий ефір

Text

Зустріч делегацій України та Росії — прямий ефір

Text

Переговори України та РФ у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

15 травня 2025
Text

Про що домовились Зеленський з Ердоганом — ефір Вечір.LIVE

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Авто за 5 тисяч гривень, зникаюче майно та багатомільйонні заощадження. Що "зарито" в деклараціях нового керівництва "Київзеленбуд"?

Про це і не тільки йдеться в розслідуванні проєкту "Наша справа"

Декларації нового керівництва

Мер Києва Віталій Кличко 13 березня заявив про звільнення  генерального директора КО "Київзеленбуд" Юрія Бахмата, першого заступника Олексія Лукаша та заступника начальника Управління капітальних вкладень Олександра Гора. А все через корупційний скандал у відомстві. Напередодні прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом "Київзеленбуд". За даними слідства представники організації отримували так звані "відкати" від підрядників в розмірі 15 % .

Наразі обов’язки гендиректора "Київзеленбуд" виконує Ольга Манько. Втім, окрім неї в установі з’явились ще нові обличчя. 

Команда авторського проєкту "Наша Справа" проаналізувала декларації виконуючого обов’язки гендиректор "Київзеленбуд" Ольги Манько, заступника гендиректора Аршака Магалова, заступника гендиректора з питань ландшафтної архітектури та дизайну Олени Гомон та ще однієї заступниці гендиректора Ірини Таран.

В деклараціях посадовців журналісти виявили значну суму заощаджень, як до прикладу 100 тисяч доларів, 50 тисяч  євро, 1 мільйон гривень. З  цікавого, купівля авто AUDI A4 2016 всього лише за 5 тисяч гривень, раптове зникнення земельної ділянки та таке ж раптове повернення в декларацію. Більше цікавого у новому випуску авторського проєкту "Наша Справа". 

Раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору приватного підприємства, який платив "відкат" за перемогу в тендері "Київзеленбуду".

Також ми повідомляли, що посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у незаконному заволодінні понад 5 млн грн на ремонтах парків та скверів у столиці.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:51 Отримав повістку, але до ТЦК не прийшов — рішення суду на Одещині

Text

21:41 Як грабують Київ на озелененні — розслідування "Наша справа"

21:28 Бекстейдж Євробачення — Новини.LIVE привідкрили залаштунки

21:21 Зеленський обговорив з прем'єрами Швеції й Болгарії тиск на РФ

21:07 У МЗС назвали ключовий фактор у завершенні війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:51 Графіки відключень на завтра — чи буде у одеситів світло

20:38 Зеленський зустрівся з лідерами ЄС — обговорили санкції проти РФ

20:38 Податкова знижка у 2025 році — чи надається військовослужбовцю

20:19 Поліція відкрила три провадження проти Анни Алхім

20:00 Відпустка військовому на сесію у виш — чи є таке право

21:51 Отримав повістку, але до ТЦК не прийшов — рішення суду на Одещині

21:28 Бекстейдж Євробачення — Новини.LIVE привідкрили залаштунки

21:21 Зеленський обговорив з прем'єрами Швеції й Болгарії тиск на РФ

21:07 У МЗС назвали ключовий фактор у завершенні війни

20:51 Графіки відключень на завтра — чи буде у одеситів світло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:38 Зеленський зустрівся з лідерами ЄС — обговорили санкції проти РФ

20:38 Податкова знижка у 2025 році — чи надається військовослужбовцю

20:19 Поліція відкрила три провадження проти Анни Алхім

20:00 Відпустка військовому на сесію у виш — чи є таке право

19:59 Гібридні загрози РФ — Зеленський провів із Санду важливу зустріч

19:46 Чи дадуть переговори з РФ шанс на мир — думки одеситів

06:11 Абрикоси, черешня, мед — як морози вплинули на врожай

15 травня

20:16 Українська полуниця, перець, кабачки — ціни одеського Привозу

05:21 Сучасні вишиванки, які вони — що обирають одесити

14 травня

22:33 Росія розуміє лише силу — нова роль України у світі

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

05:21 Знамениті херсонські кавуни — чи будуть вони доступні цього року

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

13 травня

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

06:03 Продуктова криза — чи може Україна забезпечити себе овочами

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона