Як грабують Київ на озелененні — розслідування "Наша справа"

Авто за 5 тисяч гривень, зникаюче майно та багатомільйонні заощадження. Що "зарито" в деклараціях нового керівництва "Київзеленбуд"?

Про це і не тільки йдеться в розслідуванні проєкту "Наша справа".

Декларації нового керівництва

Мер Києва Віталій Кличко 13 березня заявив про звільнення генерального директора КО "Київзеленбуд" Юрія Бахмата, першого заступника Олексія Лукаша та заступника начальника Управління капітальних вкладень Олександра Гора. А все через корупційний скандал у відомстві. Напередодні прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом "Київзеленбуд". За даними слідства представники організації отримували так звані "відкати" від підрядників в розмірі 15 % .

Наразі обов’язки гендиректора "Київзеленбуд" виконує Ольга Манько. Втім, окрім неї в установі з’явились ще нові обличчя.

Команда авторського проєкту "Наша Справа" проаналізувала декларації виконуючого обов’язки гендиректор "Київзеленбуд" Ольги Манько, заступника гендиректора Аршака Магалова, заступника гендиректора з питань ландшафтної архітектури та дизайну Олени Гомон та ще однієї заступниці гендиректора Ірини Таран.

В деклараціях посадовців журналісти виявили значну суму заощаджень, як до прикладу 100 тисяч доларів, 50 тисяч євро, 1 мільйон гривень. З цікавого, купівля авто AUDI A4 2016 всього лише за 5 тисяч гривень, раптове зникнення земельної ділянки та таке ж раптове повернення в декларацію. Більше цікавого у новому випуску авторського проєкту "Наша Справа".

Раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору приватного підприємства, який платив "відкат" за перемогу в тендері "Київзеленбуду".

Також ми повідомляли, що посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у незаконному заволодінні понад 5 млн грн на ремонтах парків та скверів у столиці.