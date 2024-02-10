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Деньги на ВСУ — в Киеве прошел митинг с призывом финансировать нужды военных

10 февраля 2024 г. 19:13

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17:50 Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

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В Киеве в субботу, 10 февраля, прошел митинг под стенами Киевской городской государственной администрации. Люди призывали власть направлять большинство бюджета на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили Новини.LIVE с места происшествия.

Митинг в Киеве

Сегодняшняя акция уже вторая в 2024 году. Жители столицы не устают приходить к КГГА каждую субботу с попытками "докричаться" до власти.

Люди находились на улице, несмотря на плохую погоду, ведь считают, что это их миссия. Для митинга они подготовили плакаты, которые все время держали в руках.

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Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Активисты отмечают, что их желание — заставить направлять большую часть бюджета на нужды бойцов ВСУ.

Напомним, в субботу, 10 февраля, несколько десятков человек собирались на митинг у стен Киевской городской государственной администрации с требованием предоставлять больше денег на Вооруженные силы Украины.

Также 4 февраля в Николаеве прошла акция поддержки украинских военнопленных и пропавших без вести. Люди устроили автопробег.

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