Деньги на ВСУ — в Киеве прошел митинг с призывом финансировать нужды военных

В Киеве в субботу, 10 февраля, прошел митинг под стенами Киевской городской государственной администрации. Люди призывали власть направлять большинство бюджета на нужды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили Новини.LIVE с места происшествия.
Митинг в Киеве
Сегодняшняя акция уже вторая в 2024 году. Жители столицы не устают приходить к КГГА каждую субботу с попытками "докричаться" до власти.
Люди находились на улице, несмотря на плохую погоду, ведь считают, что это их миссия. Для митинга они подготовили плакаты, которые все время держали в руках.
Активисты отмечают, что их желание — заставить направлять большую часть бюджета на нужды бойцов ВСУ.
Напомним, в субботу, 10 февраля, несколько десятков человек собирались на митинг у стен Киевской городской государственной администрации с требованием предоставлять больше денег на Вооруженные силы Украины.
Также 4 февраля в Николаеве прошла акция поддержки украинских военнопленных и пропавших без вести. Люди устроили автопробег.