Гроші на ЗСУ — у Києві пройшов мітинг із закликом фінансувати потреби військових

У Києві у суботу, 10 лютого, відбувся мітинг під стінами Київської міської державної адміністрації. Люди закликали владу спрямовувати більшість бюджету на потреби Збройних сил України.

Про це повідомили Новини.LIVE з місця події.

Мітинг у Києві

Сьогоднішня акція вже друга у 2024 році. Мешканці столиці не втомлюються приходити до КМДА щосуботи зі спробами "докричатися" до влади.

Люди перебували на вулиці попри погану погоду, адже вважають, що це їхня місія. Для мітингу вони підготували плакати, які весь час тримали в руках.

Мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Активісти зазначають, що їхнє бажання — змусити спрямовувати більшу частину бюджету на потреби бійців ЗСУ.

Нагадаємо, у суботу, 10 лютого, декілька десятків людей збиралися на мітинг під стінами Київської міської державної адміністрації з вимогою надавати більше грошей на Збройні сили України.

Також 4 лютого у Миколаєві пройшла акція підтримки українських військовополонених та зниклих безвісти. Люди влаштували автопробіг.