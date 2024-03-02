Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

В Киеве сейчас проживает около 3,5 млн человек. Внутренне перемещенные лица активно покидают город из-за отсутствия помощи со стороны столичных властей.

Об этом заявил основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов в интервью Новини.LIVE.

ВПЛ едут из Киева

По словам Бахматова, до полномасштабного вторжения в Киеве проживало около 4 млн человек.

В то же время в город переехало большое количество внутренне перемещенных лиц. Ведущая расспросила его, как город справляется с дополнительной нагрузкой.

Бахматов отметил, что в Киеве не помогают ВПЛ, поэтому они все больше таких людей уезжают, преимущественно на запад Украины.

"Киев неэффективно управляет, неэффективно помогает. То есть то количество, которое приехало — сейчас не получает помощь, которую должен был оказывать город", — отметил он.

Глава Офиса трансформации считает, что частично в этом виновато государство, а отчасти — киевская власть.

Он объяснил, что условно столица приняла 150-200 тыс. человек — какое-то количество уехало сразу, а какое-то количество получило помощь.

"Почему выехали остальные? потому что каждый остающийся человек — это налоги. Это золотые яйца, которые мы с вами несем Киеву, потому что город во время полномасштабного вторжения увеличивает свой бюджет", — сказал Бахматов.

Он рассказал, что остальные города страдают и там падают бюджеты, потому что люди выезжают и налогов нет, а Киев — наоборот увеличивает.

Поэтому, по его мнению, город должен бороться за каждого переезжающего человека, который платит налоги и тратит там деньги.

"Чем больше людей в городе — тем лучше для экономики", — подчеркнул он.

Бахматов привел в пример Львов — там в прошлом месяце стоимость недвижимости подорожала на тысячу гривен в сравнении с Киевом.

Это произошло, потому что Львов предлагает что-то к развитию системного города, а Киев, имея бюджет в пять раз больше, не может это сделать.

Ранее Бахматов заявил, что квартиры в недостройках можно отдавать переселенцам по принципу мероприятия. Он назвал алгоритм, которым эти квартиры можно выдавать.

Также он отмечал, что за последние 10 лет в Киеве нет ни одной построенной станции метро, да и вообще ни одного крупного завершенного инфраструктурного проекта.