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Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

2 марта 2024 г. 21:40

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21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

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21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

Text

18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Text

14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

Text

12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

Text

08:18 Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:03 Водополье в Киеве — грозит ли метрополитену столицы затопление

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21:30 Киевляне задыхаются! Что не так с Бортницкой станцией — расследование "Наше дело"

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20:29 Столичный метрополитен затапливает, а чиновники в коррупционном вакууме — эфир Новини.LIVE

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В Киеве сейчас проживает около 3,5 млн человек. Внутренне перемещенные лица активно покидают город из-за отсутствия помощи со стороны столичных властей.

Об этом заявил основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов в интервью Новини.LIVE.

ВПЛ едут из Киева

По словам Бахматова, до полномасштабного вторжения в Киеве проживало около 4 млн человек.

В то же время в город переехало большое количество внутренне перемещенных лиц. Ведущая расспросила его, как город справляется с дополнительной нагрузкой.

Бахматов отметил, что в Киеве не помогают ВПЛ, поэтому они все больше таких людей уезжают, преимущественно на запад Украины.

"Киев неэффективно управляет, неэффективно помогает. То есть то количество, которое приехало — сейчас не получает помощь, которую должен был оказывать город", — отметил он.

Глава Офиса трансформации считает, что частично в этом виновато государство, а отчасти — киевская власть.

Он объяснил, что условно столица приняла 150-200 тыс. человек — какое-то количество уехало сразу, а какое-то количество получило помощь.

"Почему выехали остальные? потому что каждый остающийся человек — это налоги. Это золотые яйца, которые мы с вами несем Киеву, потому что город во время полномасштабного вторжения увеличивает свой бюджет", — сказал Бахматов.

Он рассказал, что остальные города страдают и там падают бюджеты, потому что люди выезжают и налогов нет, а Киев — наоборот увеличивает.

Поэтому, по его мнению, город должен бороться за каждого переезжающего человека, который платит налоги и тратит там деньги.

"Чем больше людей в городе — тем лучше для экономики", — подчеркнул он.

Бахматов привел в пример Львов — там в прошлом месяце стоимость недвижимости подорожала на тысячу гривен в сравнении с Киевом.

Это произошло, потому что Львов предлагает что-то к развитию системного города, а Киев, имея бюджет в пять раз больше, не может это сделать.

Ранее Бахматов заявил, что квартиры в недостройках можно отдавать переселенцам по принципу мероприятия. Он назвал алгоритм, которым эти квартиры можно выдавать.

Также он отмечал, что за последние 10 лет в Киеве нет ни одной построенной станции метро, да и вообще ни одного крупного завершенного инфраструктурного проекта.

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20:57 В Одессе увеличилось количество жертв в результате удара дрона по многоэтажке

20:42 Санкт-Петербург атаковали беспилотники — работу аэропорта приостановили

20:19 Онлайн-шоппинг подорожает — Rozetka изменила правила доставки для своих клиентов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:10 В Forbes рассказали, возможна ли полная остановка торговли Польши с Украиной

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