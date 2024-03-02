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Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

02 березня 2024 р. 21:40

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21:40 Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

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21:40 Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

Text

18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішну децентралізацію

Text

14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

Text

12:39 Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

Text

08:18 Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

1 березня 2024
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21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

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20:29 Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

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У Києві наразі проживає близько 3,5 млн людей. Внутрішньо переміщені особи активно покидають місто через відсутність допомоги зі сторони столичної влади.

Про це заявив засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов в інтерв'ю Новини.LIVE.

ВПО їдуть з Києва

За словами Бахматова, до повномасштабного вторгнення у Києві проживали близько 4 млн людей. 

Водночас до міста переїхала чимала кількість внутрішньо переміщених осіб. Ведуча розпитала його, як місто справляється з додатковим навантаженням. 

Бахматов зазначив, що у Києві не допомагають ВПО, тому вони все більше таких людей виїжджають, переважно на захід України.

"Київ неефективно керує, неефективно допомагає. Тобто та кількість, яка приїхала — зараз не отримує допомогу, яку мало б надавати місто", — зауважив він.

Голова Офісу трансформації вважає, що частково у цьому винна держава, а частково — київська влада. 

Він пояснив, що умовно столиця прийняла 150-200 тис. людей — якась кількість поїхала відразу, а якась кількість отримала допомогу.

"Чому виїхала решта? Бо кожна людина, яка залишається — це податки. Це золоті яйця, які ми з вами несемо Києву, бо місто під час повномасштабного вторгнення збільшує свій бюджет", — сказав Бахматов.

Він розповів, що решта міст потерпають і там падають бюджети, бо люди виїжджають і податків немає, а Київ — навпаки збільшує.

Тому, на його думку, місто має боротися за кожну людину, що переїжджає, платить податки і витрачає там кошти. 

"Чим більше людей в місті — тим краще для економіки", — наголосив він. 

Бахматов навів у приклад Львів — там минулого місяця вартість нерухомості здорожчала на тисячу гривень, аніж у Києві.

Це сталося, бо Львів пропонує щось до розвитку системного міста, а Київ, маючи бюджет вп'ятеро більший, не може це зробити.

Раніше Бахматов заявив, що квартири у недобудовах можна віддавати переселенцям за принципом Заходу. Він назвав алгоритм, яким ці квартири можна видавати.

Також він зазначав, що за останні 10 років у Києві немає жодної побудованої станції метро та й взагалі — жодного великого завершеного інфраструктурного проєкту.

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21:04 Українець у 17 років дебютував за Манчестер Юнайтед і відзначився голом — відео

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:40 Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

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18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішну децентралізацію

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14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

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12:39 Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

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08:18 Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

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21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

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