Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

У Києві наразі проживає близько 3,5 млн людей. Внутрішньо переміщені особи активно покидають місто через відсутність допомоги зі сторони столичної влади.

Про це заявив засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов в інтерв'ю Новини.LIVE.

ВПО їдуть з Києва

За словами Бахматова, до повномасштабного вторгнення у Києві проживали близько 4 млн людей.

Водночас до міста переїхала чимала кількість внутрішньо переміщених осіб. Ведуча розпитала його, як місто справляється з додатковим навантаженням.

Бахматов зазначив, що у Києві не допомагають ВПО, тому вони все більше таких людей виїжджають, переважно на захід України.

"Київ неефективно керує, неефективно допомагає. Тобто та кількість, яка приїхала — зараз не отримує допомогу, яку мало б надавати місто", — зауважив він.

Голова Офісу трансформації вважає, що частково у цьому винна держава, а частково — київська влада.

Він пояснив, що умовно столиця прийняла 150-200 тис. людей — якась кількість поїхала відразу, а якась кількість отримала допомогу.

"Чому виїхала решта? Бо кожна людина, яка залишається — це податки. Це золоті яйця, які ми з вами несемо Києву, бо місто під час повномасштабного вторгнення збільшує свій бюджет", — сказав Бахматов.

Він розповів, що решта міст потерпають і там падають бюджети, бо люди виїжджають і податків немає, а Київ — навпаки збільшує.

Тому, на його думку, місто має боротися за кожну людину, що переїжджає, платить податки і витрачає там кошти.

"Чим більше людей в місті — тим краще для економіки", — наголосив він.

Бахматов навів у приклад Львів — там минулого місяця вартість нерухомості здорожчала на тисячу гривень, аніж у Києві.

Це сталося, бо Львів пропонує щось до розвитку системного міста, а Київ, маючи бюджет вп'ятеро більший, не може це зробити.

Раніше Бахматов заявив, що квартири у недобудовах можна віддавати переселенцям за принципом Заходу. Він назвав алгоритм, яким ці квартири можна видавати.

Також він зазначав, що за останні 10 років у Києві немає жодної побудованої станції метро та й взагалі — жодного великого завершеного інфраструктурного проєкту.