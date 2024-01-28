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Экс-советник мэра Киева Кличко рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями

28 января 2024 г. 20:39

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20:39 Экс-советник мэра Киева Кличко рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями

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Бывший советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов рассказал, что за последние десять лет бюджет столицы потерял минимум 500 миллиардов гривен. При этом он объяснил, почему управление столицей со стороны команды столичного председателя было и неэффективно.

Об этом Бахматов рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Команда мэра ворует каждую третью гривну

"Киев сейчас имеет самый большой, после военного, бюджет — 80 млрд грн. И, по данным ДБР, местные киевские власти воруют с них каждую третью гривну. Они занимаются не коррупцией, а мародерством!", — отметил Бахматов.

Он добавил, что за десять лет руководства Виталия Кличко киевский городской бюджет потерял минимум 500 миллиардов гривен. Он также подчеркнул, что даже во время работы советником мэра он был критически настроен для его способностей.

"Я критикую его как менеджера и как мэра. И когда я был советником, я тоже делал. Ведь когда у тебя автоматически растет рейтинг, то зачем проводить изменения", — отметил Бахматов.

Бахматов также объяснил, как именно должно происходить сотрудничество между мэром столицы с Президентом Украины.

"Мэр должен быть менеджер, а Президент по закону о столице должен лоббировать бюджет страны, чтобы столица развивалась красиво, системно, качественно, прозрачно и эффективно. О том, сейчас сотрудничества между ними нет, есть конкуренция", — пояснил экс-советник.

Мы уже на дне

При этом по поводу будущего столицы Бахматов настроен оптимистично по поводу будущего столицы.

"Счастье в том, что мы уже на дне и в глубокой ж*пе. Но это хорошо, потому что уже некуда падать. Проблемы в канализации, водоотведении и достопримечательностями так критическая, что хуже уже не будет. Мы будем погружаться в дно, но от дна легко оттолкнуться и дальше делать", - отметил Бахматов.

Ранее мы рассказывали, что в Киевской городской государственной администрации не хотят устанавливать отреставрированные активистами двери старейшей аптеки столицы. Городские власти считают, что такая дверь должна находиться в музее, а не в коммунальном здании.

Напомним, что после обысков, которые провели правоохранители, Киевский городской клинический госпиталь ветеранов заключил договоры по ремонту помещений, стоимость которого составила 288 млн грн. Такой договор госпиталь заключил с генеральным подрядчиком ООО "Абсолют-климат" 10-19 января.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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