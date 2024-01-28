Ексрадник мера Києва Кличка розповів про розкрадання мільрдів гривень столичною владою

Колишній радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов розповів, що за останні десять років бюджет столиці втратив щонайменше 500 мільярдів гривень. При цьому він пояснив, чому управління столицею з боку команди столичного голови було і є неефективним.

Про це Бахматов розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Команда мера краде кожну третю гривню

"Київ зараз має найбільший, після військового, бюджет — 80 млрд грн. І, за даними ДБР, місцева київська влада краде з них кожну третю гривню. Вони займаються не корупцією, а мародерством!", — зазначив Бахматов.

Він додав, що за десять років керівництва Віталія Кличка київський міський бюджет втратив щонаймеше 500 мільярдів гривень. Він також підкреслив, що навіть у час роботи радником мера, він був критично налаштований щодо його здібностей.

"Я критикую його як менеджера і як мера. І коли я був радником, я так само робив. Бо коли у тебе автоматично росте рейтинг, то навіщо проводити зміни", — зазначив Бахматов.

Бахматов також пояснив, як саме має відбуватися співпраця між мером столиці на Президентом України.

"Мер має бути менеджер, а Президент згідно з законом про столицю має лобіювати бюджет країни, щоб столиця розвивалася красиво, системно, якісно, прозоро і ефективно. Про те зараз співпраці між ними нема, є конкуренція", — пояснив ексрадник.

Ми вже на дні

При цьому щодо майбутнього столиці Бахматов настроєний оптимістично щодо майбутнього столиці.

"Щастя в тому, що ми вже на дні і у глибокій ж*пі. Але це добре, бо вже нема куди падати. Проблеми в каналізації, водовідведенні і памятками така критична, що гірше вже не буде. Ми занурюватимемось у дно, але від дна легко відштовхнутися і далі робити", — зазначив Бахматов.

Раніше ми розповідали, що у Київській міській державній адміністрації не хочуть встановлювати відреставровані активістами двері найстарішої аптеки столиці. Міська влада вважає, що такі двері мають перебувати у музеї, а не в комунальній споруді.

Нагадуємо, що після обшуків, які провели правоохоронці, Київський міський клінічний госпіталь ветеранів уклав договори щодо ремонту приміщень, вартість якого становила 288 млн грн. Такий договір госпіталь уклав з генеральним підрядником ТОВ "Абсолют-клімат" 10-19 січня.