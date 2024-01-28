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Ексрадник мера Києва Кличка розповів про розкрадання мільрдів гривень столичною владою

28 січня 2024 р. 20:39

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Колишній радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов розповів, що за останні десять років бюджет столиці втратив щонайменше 500 мільярдів гривень. При цьому він пояснив, чому управління столицею з боку команди столичного голови було і є неефективним.

Про це Бахматов розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Команда мера краде кожну третю гривню

"Київ зараз має найбільший, після військового, бюджет — 80 млрд грн. І, за даними ДБР, місцева київська влада краде з них кожну третю гривню. Вони займаються не корупцією, а мародерством!", — зазначив Бахматов.

Він додав, що за десять років керівництва Віталія Кличка київський міський бюджет втратив щонаймеше 500 мільярдів гривень. Він також підкреслив, що навіть у час роботи радником мера, він був критично налаштований щодо його здібностей.

"Я критикую його як менеджера і як мера. І коли я був радником, я так само робив. Бо коли у тебе автоматично росте рейтинг, то навіщо проводити зміни", — зазначив Бахматов.

Бахматов також пояснив, як саме має відбуватися співпраця між мером столиці на Президентом України.

"Мер має бути менеджер, а Президент згідно з законом про столицю має лобіювати бюджет країни, щоб столиця розвивалася красиво, системно, якісно, прозоро і ефективно. Про те зараз співпраці між ними нема, є конкуренція", — пояснив ексрадник.

Ми вже на дні

При цьому щодо майбутнього столиці Бахматов настроєний оптимістично щодо майбутнього столиці.

"Щастя в тому, що ми вже на дні і у глибокій ж*пі. Але це добре, бо вже нема куди падати. Проблеми в каналізації, водовідведенні і памятками така критична, що гірше вже не буде. Ми занурюватимемось у дно, але від дна легко відштовхнутися і далі робити", — зазначив Бахматов.

Раніше ми розповідали, що у Київській міській державній адміністрації не хочуть встановлювати відреставровані активістами двері найстарішої аптеки столиці. Міська влада вважає, що такі двері мають перебувати у музеї, а не в комунальній споруді.

Нагадуємо, що після обшуків, які провели правоохоронці, Київський міський  клінічний госпіталь ветеранів уклав договори щодо ремонту приміщень, вартість якого становила 288 млн грн. Такий договір госпіталь уклав з генеральним підрядником ТОВ "Абсолют-клімат" 10-19 січня.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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