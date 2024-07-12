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Эксперт заявил, что Киевщину могло поразить больше ракет, чем отчитались силы ПВО

Эксперт заявил, что Киевщину могло поразить больше ракет, чем отчитались силы ПВО

12 июля 2024 г. 9:23

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Эксперты проанализировали количество ракет , летевших в направлении столицы 8 июля, и данные по сбитым воздушным целям в этот день. Учитывали характеристики и параметры современной ракеты Х-101 и свидетельства людей. Свои предположения о массированной ракетной атаке на Украину сделал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

Об этом Криволап рассказал в эфире Вечер.LIVE в четверг, 11 июля.

Сколько ракет атаковали Киевщину

"Специалисты есть, которые точно знают, что было, но их не очень много. Это все предположения и даже то, что я рассказываю — также предположение. Исходя из знания технических характеристик и параметров современной ракеты Х-101 последней модификации. И имея сообщения людей, которые все это видели своими глазами. Только таким образом я могу сделать какие-то выводы. Официальных сообщений я не слышал и командование ВС серьезным образом не комментировало", — сказал Криволап.

Эксперт также добавил, что не видел официальных сообщений, а командование ПВО серьезным образом не комментировало ситуацию. Мол, в их информации "не совсем одно вытекает из другого".

Напомним, 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате попаданий была повреждена детская больница "Охматдет", где погибли два человека. Позже стало известно, что в больнице умер мальчик, который находился в критическом состоянии в отделении реанимации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве, и аргументировал, почему агрессор точно знал, куда попадет ракета.

Служба безопасности Украины квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и определено, что россияне ударили по медучреждению крылатой ракетой Х-101.

Также стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия в восемь раз увеличила производство крылатых ракет Х-101. Именно это оружие российские военные использовали для удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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