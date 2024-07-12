Експерт заявив, що Київщину могло вразити більше ракет, ніж відзвітували сили ППО

Експерти проаналізували кількість ракет, які летіли в напрямку столиці 8 липня, та дані щодо збитих повітряних цілей цього дня. До уваги брали характеристики і параметри сучасної ракети Х-101 та свідчення людей. Свої припущення щодо масованої ракетної атаки на Україну зробив авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап.

Про це Криволап розповів в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 11 липня.

Скільки ракет атакували Київщину

"Фахівці є, які точно знають, що було, але їх не дуже багато. Це все припущення і навіть те, що я розповідаю – теж припущення. Виходячи зі знання технічних характеристик і параметрів сучасної ракети Х-101 останньої модифікації. І маючи повідомлення людей, які все це бачили своїми очима. Тільки таким чином я можу зробити якісь висновки. Офіційних повідомлень я не чув і командування ПС серйозним чином не коментувало", — сказав Криволап.

Експерт також додав, що не бачив офіційних повідомлень, а командування ППО серйозним чином не коментувало ситуацію. Мовляв, у їхній інформації "не зовсім одне витікає з іншого".

Нагадаємо, 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок влучань було пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит", де загинули двоє людей. Пізніше стало відомо, що у лікарні помер хлопчик, який перебував у критичному стані у відділенні реанімації.

Міністр охорони здоров'я повідомив про першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходилися того дня в лікарні.

"Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту"", — йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві, та аргументував, чому агресор точно знав, куди влучить ракета.

Служба безпеки України кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено, що росіяни вдарили по медзакладу крилатою ракетою Х-101.

Також стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія у вісім разів збільшила виробництво крилатих ракет Х-101. Саме цю зброю російські військові використали для удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.