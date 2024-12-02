Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста arrow
Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

2 декабря 2024 г. 13:44

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Народный депутат Алексей Кучеренко подверг резкой критике открытие Подольского моста в Киеве. Он отметил, что это сооружение могли бы решить многие логистические проблемы, однако только при грамотном строительстве.

Такое мнение Кучеренко высказал в эфире Ранок.LIVE в воскресенье, 2 декабря.

Подольский мост едва достроили

"Это эпопея, которая войдет в историю современной Украины как монумент тупости, алчности, коррупции и бессмыслицы", — резко высказался нардеп.

Кучеренко также заявил, что мост, если бы его построили вовремя, мог бы решить многие логистические проблемы. Впрочем, советское проектирование и распродажа земель, где должны были быть построены магистрали к путепроводу, разрушили эти планы.

"Теперь есть мост, который едва достроили", — подытожил нардеп.

Напомним, строительство Подольского моста нанесло убытки на 3,5 миллиона гривен. Заместителю директора коммунального предприятия доложено о подозрении в служебной халатности.

Также мы писали, что раньше этим мостом могли использовать только транспортные средства специализированного и специального назначения.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

13:41 В Харькове мужчина украл кабель на 74 тыс. грн — его судили

Новость с фото

13:36 Монетное сокровище — на каких копейках можно неплохо заработать

13:29 Штурм шлагбаума — в Одессе задержали водителя-бунтаря

13:23 В Киеве врач и работник ТЦК помогали уклонистам бежать за границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:13 Украинцам доступны выплаты от ОНН — какие критерии

13:10 Маск подал судебный иск против Microsoft и OpenAI — причина

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

12:59 Одесская мэрия передает землю семье скандального депутата

12:56 Как оформить єПідтримку в Дії и получить 1000 грн — инструкция

13:41 В Харькове мужчина украл кабель на 74 тыс. грн — его судили

Новость с фото

13:36 Монетное сокровище — на каких копейках можно неплохо заработать

13:29 Штурм шлагбаума — в Одессе задержали водителя-бунтаря

13:23 В Киеве врач и работник ТЦК помогали уклонистам бежать за границу

13:13 Украинцам доступны выплаты от ОНН — какие критерии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:10 Маск подал судебный иск против Microsoft и OpenAI — причина

12:59 Одесская мэрия передает землю семье скандального депутата

12:56 Как оформить єПідтримку в Дії и получить 1000 грн — инструкция

12:53 Диденко спрогнозировала, как изменится погода в Украине завтра

12:52 В Киеве Зеленский и Шольц почтили память павших — фото

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров