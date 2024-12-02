Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Народный депутат Алексей Кучеренко подверг резкой критике открытие Подольского моста в Киеве. Он отметил, что это сооружение могли бы решить многие логистические проблемы, однако только при грамотном строительстве.

Такое мнение Кучеренко высказал в эфире Ранок.LIVE в воскресенье, 2 декабря.

Подольский мост едва достроили

"Это эпопея, которая войдет в историю современной Украины как монумент тупости, алчности, коррупции и бессмыслицы", — резко высказался нардеп.

Кучеренко также заявил, что мост, если бы его построили вовремя, мог бы решить многие логистические проблемы. Впрочем, советское проектирование и распродажа земель, где должны были быть построены магистрали к путепроводу, разрушили эти планы.

"Теперь есть мост, который едва достроили", — подытожил нардеп.

Напомним, строительство Подольского моста нанесло убытки на 3,5 миллиона гривен. Заместителю директора коммунального предприятия доложено о подозрении в служебной халатности.

Также мы писали, что раньше этим мостом могли использовать только транспортные средства специализированного и специального назначения.