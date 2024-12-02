Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Народний депутат Олексій Кучеренко різко розкритикував відкриття Подільського мосту у Києві. Він зазначив, що що ця споруда могли б вирішити багато логістичних проблем, проте лише за умови грамотного будівництва.

Таку думку Кучеренко висловив в ефірі Ранок.LIVE у неділю, 2 грудня.

Подільський міст ледве добудували

"Це епопея, яка увійде в історію сучасної України як монумент тупості, жадібності, корупції та безглуздя", — різко висловився нардеп.

Кучеренко також заявив, що міст, якби його збудували вчасно, міг би вирішити багато логістичних проблем. Втім радянське проєктування та розпродаж земель, де мали бути побудовані магістралі до шляхопроводу, зруйнували ці плани.

"Тепер маємо міст, який ледве добудували", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, будівництво Подільського мосту завдало збитків на 3,5 мільйона гривень. Заступнику директора комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Також ми писали, що раніше цим мостом могли користуватися лише транспортні засоби спеціалізованого та спеціального призначення.