Эксперт ответил, когда для киевлян будет самая сложная ситуация с электроэнергией

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко ответил, когда для жителей Киева будет самая сложная ситуация с электроэнергией. По его словам, в июле может быть сложно, а зимой — очень критично.

Об этом Владимир Омельченко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 28 мая.

Ситуация с электроэнергией в Киеве

"Методика распределения лимитов не учитывает общегосударственную критическую инфраструктуру, а ее в Киеве больше всего... Правительство взялось решать этот вопрос", — подчеркнул Омельченко.

По его словам, летом отключения электроэнергии по всей стране могут ужесточить, поскольку и обычные пользователи, и предприятия будут пользоваться кондиционерами из-за жары. Он добавил, что в июле ожидается пик ремонта атомных блоков.

Напомним, в Украине будут внедрены новые, более справедливые графики отключения электроэнергии. Кабинет министров поддержал соответствующее постановление, определяющее перечень приоритетных объектов, не отключенных от электроснабжения.

Также Омельченко прогнозировал новые тарифы на электроэнергию для потребителей, потребляющих более 100 кВт в месяц. По его словам, тариф для таких потребителей может составить около 4,80 грн за киловатт-час.