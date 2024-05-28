Експерт відповів, коли для киян буде найскладніша ситуація з електроенергією

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко відповів, коли для жителів Києва буде найскладніша ситуація з електроенергією. За його словами, у липні може бути складно, а взимку — надзвичайно критично.

Про це Володимир Омельченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 28 травня.

Ситуація з електроенергією у Києві

"Методика розподілу лімітів не враховує загальнодержавну критичну інфраструктуру, а її в Києві найбільше... Уряд взявся вирішувати це питання", — наголосив Омельченко.

За його словами, влітку відключення електроенергії по всій країні можуть стати жорсткішими, оскільки і звичайні користувачі, і підприємства користуватимуться кондиціонерами через спеку. Він додав, що в липні очікується пік ремонту атомних блоків.

Нагадаємо, в Україні будуть впроваджені нові, більш справедливі графіки відключення електроенергії. Кабінет міністрів підтримав відповідну постанову, яка визначає перелік пріоритетних об'єктів, що не будуть відключені від електропостачання.

Також Омельченко прогнозував нові тарифи на електроенергію для споживачів, які споживають більше 100 кВт на місяць. За його словами, тариф для таких споживачів може скласти близько 4,80 грн за кіловат-годину.