Эксперт объяснил, какой в Киеве будет ситуация с электроэнергией зимой

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в Киеве не будет возможностей зимой покрывать увеличение объемов электропотребления. Это связано с уничтожением российскими захватчиками Трипольской теплоэлектростанции.

Об этом Попенко заявил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 12 июля.

Зимой Киеву не хватит электроэнергии

Эксперт рассказал, что зимой уровень потребления будет на 40% больше показателей июльского максимума. Обычно объемы генерации покрывали благодаря Трипольской ТЭЦ, однако сейчас она разрушена в результате обстрела российскими захватчиками.

"Запуск ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкой ТЭЦ не сможет покрыть даже половину необходимой Киеву генерации. Поэтому у столицы будут огромные проблемы", — предупредил Попенко.

Эксперт также отметил важность стратегического планирования в сфере энергетики на три-пять лет вперед, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, когда станет меньше веерных отключений — ближе к концу июля или началу августа, когда жара пойдет на убыль, ситуация начнет улучшаться.

Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль спрогнозировал, когда сократят продолжительность отключений света.