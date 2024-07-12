Експерт пояснив, якою в Києві буде ситуація з електроенергією взимку

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що у Києві не буде можливостей взимку покривати збільшення обсягів електроспоживання. Це пов'язано зі знищенням російськими загарбниками Трипільської теплоелектростанції.

Про це Попенко заявив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 12 липня.

Взимку Києву не вистачатиме електроенергії

Експерт розповів, що взимку рівень споживання буде на 40% більший за показники липневого максимуму. Зазвичай обсяги генерації покривали завдяки Трипільській ТЕЦ, однак зараз вона зруйнована внаслідок обстрілу російськими загарбниками.

"Запуск ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницької ТЕЦ не зможе покрити навіть половину необхідної Києву генерації. Тому столиця матиме величезні проблеми", — попередив Попенко.

Експерт також наголосив на важливості стратегічного планування у сфері енергетики на три-п'ять років вперед, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, коли поменшає віялових відключень — ближче до кінця липня чи початку серпня, коли спека піде на спад, ситуація почне покращуватися.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, коли скоротять тривалість відключень світла.