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Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

29 апреля 2024 г. 19:42

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19:42 Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

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19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

14:35 Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

Text

14:19 Трагедия в Германии — местные оплакивают смерть двух украинских солдат, которых убил россиянин

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07:59 Важное заявление Зеленского по поводу Саммита мира — эфир Новини.LIVE

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02:50 Россияне нападают даже там, где мы не рассчитывали, — военнослужащий ВСУ Егор Олейник

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15:20 Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

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В Национальном банке заявили, что в стране возник дефицит валюты. В то же время специалисты Международного валютного фонда предполагают, что доллар в 2027 году пересечет отметку в 50 гривен.

Корреспондент Новини.LIVE спросил киевлян, что они об этом думают.

Доллар по 50 гривен

"Стране будет конец. Что люди смогут тогда покупать, если курс доллара будет по 50? Ну задумайтесь, какая будет инфляция. Все же пойдет за долларом. Ну как и за евро, евро будет больше доллара тогда", — сказала одна из женщин.

Еще один житель столицы считает, что не будет доллара по 50 гривен. По его мнению, валюту могут стабилизировать к 2027 году.

Женщина, отвечавшая на вопросы корреспондента, отметила, что в случае роста курса ей придется покупать меньше.

"Я выходила на пенсию и у меня было 500 долларов, а сейчас у меня пенсия 100 с чем-то долларов", — отметила она.

Другая жительница Киева говорит, что почти всю свою зарплату переводит в валюту. По ее словам, таким образом она диверсифицирует риски. Женщина считает, что доллар действительно будет по 50 гривен.

Еще один мужчина, который отвечал на вопрос, отметил, что рост курса будет отображаться на ценах в магазинах.

"Это очень неприятно будет", — добавил он.

Напомним, курс доллара на украинском наличном рынке незначительно колеблется 29 апреля 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) опустил стоимость американской валюты на более низкий уровень.

Также в мае валютный рынок Украины будет под влиянием разных факторов. Однако общая стратегическая ситуация будет оставаться стабильной: вероятно, что на рынке не произойдет внезапных или неожиданных изменений, которые были бы неконтролируемыми или непредсказуемыми.

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20:29 Путь в ЕС — как Украина выполнила все семь требований Еврокомиссии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:21 В Одессе возросло количество раненых в результате российского обстрела

20:15 Украинцев ждет сюрприз — синоптики рассказали, чего ожидать от погоды завтра

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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