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Долар по 50 гривень — що про це думають кияни

Долар по 50 гривень — що про це думають кияни

29 квітня 2024 р. 19:42

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У Національному банку України заявили, що в країні виник дефіцит валюти. Водночас фахівці Міжнародного валютного фонду передбачають, що долар у 2027 році перетне позначку у 50 гривень.

Кореспондент Новини.LIVE запитав у киян, що вони про це думають.

Долар по 50 гривень

"Країні буде кінець. Що люди зможуть тоді купувати, якщо курс долара буде по 50? Ну задумайтесь, яка буде інфляція. Все ж піде за доларом. Ну як і за євро, євро буде більше долара тоді", — сказала одна з жінок.

Ще один житель столиці вважає, що не буде долара по 50 гривень. На його думку, валюту можуть стабілізувати до 2027 року.

Жінка, яка відповідала на питання кореспондента, зазначила, що у випадку зростання курсу, їй доведеться купувати менше. 

"Я виходила на пенсію і в мене було 500 доларів, а зараз у мене пенсія 100 з чимось доларів", — зазначила вона.

Інша жителька Києва каже, що майже всю свою зарплату переводить у валюту. За її словами, таким чином вона диверсифікує ризики. Жінка вважає, що долар справді буде по 50 гривень.

Ще один чоловік, який відповідав на питання, зазначив, що зростання курсу буде відображатися на цінах в магазинах.

"Це дуже неприємно буде", — додав він.

Нагадаємо, курс долара на українському готівковому ринку незначно коливається 29 квітня 2024 року. Національний банк України (НБУ) опустив вартість американської валюти на дещо нижчий рівень.

Також у травні валютний ринок України буде під впливом різноманітних факторів. Проте загальна стратегічна ситуація залишатиметься стабільною: ймовірно, що на ринку не відбудеться раптових або неочікуваних змін, які були б неконтрольованими або непередбачуваними.

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20:09 Окупанти вдарили по замку Одеської юридичної академії — кадри наслідків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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