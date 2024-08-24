Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

На ремонт аварийного участка тоннеля на станции метро "Демеевская" было выделено 600 млн грн, тогда как "красная ветвь" метрополитена в Киеве не ремонтировалась с 1949 года. Ее состояние остается неизвестным.

Об этом сообщил глава "Офиса Трансформации" Максим Бахматов в спецефире Новини.LIVE в субботу, 24 августа.

Ситуация с метрополитеном в Киеве

Бахматов сообщил, что ремонт и реконструкция "красной ветви" метро в Киеве не проводились с момента ее строительства, а точнее с 1949 года.

"Такие же ветки метро в Будапеште и Праге в 1960-х годах уже прошли реконструкцию. А "красная ветвь" одна из самых напряженных не только в Киеве, но и в мире и там ничего не происходит, мы не знаем ее состояние", — отметил глава "Офиса Трансформации".

Также он отметил, что 27 метров аварийного участка тоннеля на станции метро "Демеевская" ремонтируют за 600 млн грн. Бахматов добавил, что сколько именно аварийных построек в Киеве неизвестно и денег на них не хватит.