Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

На ремонт аварійної ділянки тунелю на станції метро "Деміївська" виділили 600 млн грн, тоді як "червона гілка" метрополітену в Києві не ремонтувалася з 1949 року. ЇЇ стан залишається невідомим.

Про це повідомив голова "Офісу Трансформації" Максим Бахматов у спецефірі Новини.LIVE у суботу, 24 серпня.

Ситуація із метрополітеном у Києві

Бахматов повідомив, що ремонт та реконструкція "червоної гілки" метро у Києві не проводилися з моменту її будування, а точніше з 1949 року.

"Такі самі гілки метро в Будапешті і Празі в 1960-х роках вже пройшли реконструкцію. А "червона гілка" одна з найбільш напружених не лише у Києві, а й у світі і там нічого не відбувається, ми не знаємо її стан", — зазначив голова "Офісу Трансформації".

Також він наголосив на тому, що 27 метрів аварійної ділянки тунелю на станції метро "Деміївська" ремонтують за 600 млн грн. Бахматов додав, що скільки саме аварійних споруд у Києві невідомо і грошей на них не вистачить.