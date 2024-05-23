Депутат Киевского горсовета призвал готовиться к недельным блэкаутам зимой

Зимой украинцев могут ожидать недельные блэкауты. В Киеве уже готовятся к такому сценарию.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Леонид Емец в эфире Вечір.LIVE в четверг, 23 мая.

Блэкауты зимой

Емец отметил, что Киев готовится к таким ситуациям, в частности, было забронировано специальное оборудование для производства электроэнергии. Планируется создание примерно 20 локаций в столице, которые обеспечат население необходимыми ресурсами — водой и светом.

"На прошлом заседании Киевского городского совета было принято решение, которое позволит привлечь около четырех миллиардов гривен внешних средств наших международных партнеров. Такая договоренность уже достигнута, уже забронировано соответствующее оборудование, которое позволит генерировать электроэнергию", — заявил депутат.

Напомним, в Украине летом 2024 года из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.

Также мы писали, что в Укрэнерго предупредили украинцев о тяжелой зиме. Там призывают уже сейчас готовиться к плановым отключениям.