Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку arrow
Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

23 травня 2024 р. 22:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Text

22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Text

21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

Text

18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Text

14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

Text

14:24 Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

Text

14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

Text

22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Text

22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Text

21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

Text

18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Text

14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

Text

14:24 Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

Text

14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

Взимку на українців можуть чекати тижневі блекаути. У Києві вже готуються до такого сценарію.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Леонід Ємець у ефірі Вечір.LIVE у четвер, 23 травня.

Блекаути взимку

Ємець зазначив, що Київ готується до таких ситуацій, зокрема було заброньовано спеціальне обладнання для виробництва електроенергії. Планується створення приблизно 20 локацій у столиці, які забезпечать населення необхідними ресурсами — водою та світлом.

"На минулому засіданні Київської міської ради було ухвалено рішення, яке дозволить залучити близько чотирьох мільярдів гривень зовнішніх коштів наших міжнародних партнерів. Такої домовленості вже досягнуто, вже заброньовано відповідне обладнання, яке дозволить генерувати електроенергію", — заявив депутат.

Нагадаємо, в Україні влітку 2024 року через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.

Також ми писали, що в Укренерго попередили українців про важку зиму. Там закликають вже зараз готуватись до планових відключень. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:55 Нові тарифи та старі борги — що чекає на споживачів послуг ЖКГ з 1 червня

22:48 В ООН ухвалили резолюцію щодо геноциду в Сребрениці

22:45 Ціни на пальне падають — яка буде вартість бензину завтра

22:45 У поліції розповіли, чи затримуватимуть чоловіків без документів на вулиці

22:43 Дружинам українських військових нададуть нові пільги — на що розраховувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:35 Україна потребує всіх інструментів для перемоги над терористами — вечірнє звернення Зеленського

Text

22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Text

22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

21:50 В Україну повернули 13 дітей, яких примусово депортували росіяни

21:50 У столичному ТЦК пояснили, як реєстр Оберіг допоможе шукати ухилянтів

22:55 Нові тарифи та старі борги — що чекає на споживачів послуг ЖКГ з 1 червня

22:48 В ООН ухвалили резолюцію щодо геноциду в Сребрениці

22:45 Ціни на пальне падають — яка буде вартість бензину завтра

22:45 У поліції розповіли, чи затримуватимуть чоловіків без документів на вулиці

22:43 Дружинам українських військових нададуть нові пільги — на що розраховувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:35 Україна потребує всіх інструментів для перемоги над терористами — вечірнє звернення Зеленського

21:50 В Україну повернули 13 дітей, яких примусово депортували росіяни

21:50 У столичному ТЦК пояснили, як реєстр Оберіг допоможе шукати ухилянтів

Оновлено

21:22 В Одесі померла дитина, яка постраждала під час атаки РФ 29 квітня

21:15 Середня зарплата в Україні за рік зросла на 2 тисячі гривень — дані ПФУ

15:00 Герої сьогодні, хто вони — думки одеситів

05:57 Від "Азовсталі" до Кринок — як воює морська піхота

22 травня 2024
Ексклюзив

19:00 Відпочинок в Одесі — вартість житла та розваг

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів наприкінці травня

05:56 YPR-765 — нідерландські бронемашини, які рятують життя українським військовим

21 травня 2024
Ексклюзив

19:02 Що буде зі світлом найближчим часом, – інтерв'ю з депутаткою ВР

16:30 Оновлення документів призовника — як одеситам стати на облік у ЦНАП

15:09 Українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету — що кажуть оператори

11:39 Microsoft представила новий комп'ютер зі штучним інтелектом — скільки він коштує

06:40 Ціни на алюміній наприкінці травня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Text

22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Text

22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Text

21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

Text

18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Text

14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

Text

14:24 Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

Text

14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі