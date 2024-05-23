Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Взимку на українців можуть чекати тижневі блекаути. У Києві вже готуються до такого сценарію.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Леонід Ємець у ефірі Вечір.LIVE у четвер, 23 травня.

Блекаути взимку

Ємець зазначив, що Київ готується до таких ситуацій, зокрема було заброньовано спеціальне обладнання для виробництва електроенергії. Планується створення приблизно 20 локацій у столиці, які забезпечать населення необхідними ресурсами — водою та світлом.

"На минулому засіданні Київської міської ради було ухвалено рішення, яке дозволить залучити близько чотирьох мільярдів гривень зовнішніх коштів наших міжнародних партнерів. Такої домовленості вже досягнуто, вже заброньовано відповідне обладнання, яке дозволить генерувати електроенергію", — заявив депутат.

Нагадаємо, в Україні влітку 2024 року через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.

Також ми писали, що в Укренерго попередили українців про важку зиму. Там закликають вже зараз готуватись до планових відключень.