Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Депутат Киевского совета Андрей Витренко заявил, что поверит в реализацию метро на Виноградарь только тогда, когда состоится открытие хотя бы одной станции. По его словам, затягивание строительства метро происходит не из-за дефицита средств.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Метро на Виноградарь

Депутат отметил, что подписанный договор на выполнение работ существенно превышает первоначальные расходы, достигнув 20 миллиардов гривен. Витренко добавил, что проложенные 900 метров тоннеля имеют проблемы с охраной.

"От 900 метров, которые там проложены, они уже они очень плохо охранялись. Насколько мне известно, все железное, что там было, его уже там нет. То есть надо оценить, что это и что там делать перестраивать, достраивать, менять этот проект", — заявил депутат.

Депутат объяснил, что проблема не в дефиците средств, ведь в Киеве бюджет города составляет около 100 миллиардов гривен. Он считает, что истинная причина заключается в управленческой и институциональной несостоятельности, которая продолжается с 1991 года.

"Ну неужели, начиная с 1991 года, нельзя было хотя бы одну станцию метро построить? Можно было? Ну да, не надо отдавать там все эти вещи делать своим друзьям, а надо отдавать это делать профессионалам. Смотрите, если автострада построит, то я за них буду только аплодировать. Если кто-то что-то построит, будут только положительные отзывы. Но никто же ничего не делает", — заявил Витренко.

Напомним, недавно мы сообщали, что строительство метро на Виноградаре обойдется на 8 млрд грн дороже, чем планировалось. Это связано с рядом нарушений со стороны подрядчика — компании "Киевметрострой".

Также мы писали, что за исследование проблемного тоннеля метро на "синей ветке" в Киеве переплатили в 20 раз. Стоимость одного часа экспертизы стоила более восьми тысяч гривен, в то время как Министерство юстиции установило для государственных учреждений норму в 380 гривен.