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Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

30 вересня 2024 р. 23:25

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Депутат Київської ради Андрій Вітренко заявив, що повірить в реалізацію метро на Виноградар лише тоді, коли відбудеться відкриття хоча б однієї станції. За його словами, затягування будівництва метро відбувається не через дефіцит коштів.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Метро на Виноградар

Депутат зазначив, що підписаний договір на виконання робіт суттєво перевищує початкові витрати, сягнувши 20 мільярдів гривень. Вітренко додав, що прокладених 900 метрів тунелю мають проблеми з охороною.

"Оті 900 метрів, які там прокладені, вони вже вони дуже погано охоронялися. Наскільки мені відомо, все залізне, що там було, його вже там немає. Тобто треба оцінити, що це і що там робити перебудовувати, добудовувати, змінювати цей проєкт", — заявив депутат.

Депутат пояснив, що проблема не в дефіциті коштів, адже в Києві бюджет міста налічує близько 100 мільярдів гривень. Він вважає, що справжня причина полягає в управлінській та інституційній неспроможності, яка триває з 1991 року. 

"Ну невже, починаючи з 1991 року, не можна було хоча б одну станцію метро побудувати? Можна було? Ну так, не треба віддавати там всі ці речі робити своїм друзям, а треба віддавати це робити професіоналам. Дивіться, якщо автострада збудує, то я за них буду лише аплодувати. Якщо хтось щось збудує, будуть лише позитивні відгуки. Але ж ніхто нічого не робить", — заявив Вітренко. 

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося. Це пов'язано з низкою порушень з боку підрядника — компанії "Київметробуд".

Також ми писали, що за дослідження проблемного тунелю метро на "синій гілці" у Києві переплатили в 20 разів. Вартість однієї години експертизи коштувала понад вісім тисяч гривень, тоді як Міністерство юстиції встановило для державних установ норму у 380 гривень.

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