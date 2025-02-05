Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час arrow
Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

5 февраля 2025 г. 19:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

Text

19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

Text

17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

Text

10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Text

08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
Text

22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

Text

19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

Text

19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

Text

17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

Text

10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Text

08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
Text

22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

Российские войска в течение января 14 раз атаковали Киев ракетами и дронами. А чиновники городской администрации столицы разворовали средства на ремонте укрытия в одном из лицеев.

Об этом и не только поговорим в эфире "Київського часу" в 19:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • министр инфраструктуры Украины (2016-2019 годы) Владимир Омелян;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • в Киеве в недостроенной 18-этажке обнаружены обломки вражеского БпЛА, — Кличко;
  • в январе Россия 14 раз атаковала Киев, погибли пять человек, — КГВА;
  • чиновники КГГА разворовали средства на ремонте укрытия в лицее;
  • подозрение должностному лицу КП "ДЭУ Святошинского района" из-за переплаты 600 тысяч гривен за асфальтобетонную смесь;
  • заявление Кличко о "бешеной волне" давления правоохранителей на городскую власть;
  • в Киеве утвердили объявление минуты молчания в общественном транспорте;
  • результаты заседания Совета обороны Киева.

Напомним, вчера состоялось первое заседание Совета обороны Киева с участием нового главы КГВА Тимура Ткаченко. Он доложил о решениях, принятых на встрече.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на Ткаченко и обвинил его в "попытке разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:33 Мороз и гололедица — прогноз погоды в Киеве на завтра

19:29 РФ ударила ракетой по многоэтажке на Одесчине — есть погибший

19:22 Львовян предупреждают о непогоде — прогноз погоды на завтра

19:05 Свыше 22 млн грн на безбарьерную Одессу — на что пойдут деньги

19:05 Соцпакет для жен УБД — что будет с льготами весной 2025 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:01 Зеленский показал видео возвращения освобожденных из плена воинов

19:00 Пакунок малюка — какой будет денежная компенсация в 2025 году

Text

19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

Text

19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

18:47 В Нацполиции назвали количество терактов против ТЦК с начала года

19:33 Мороз и гололедица — прогноз погоды в Киеве на завтра

19:29 РФ ударила ракетой по многоэтажке на Одесчине — есть погибший

19:22 Львовян предупреждают о непогоде — прогноз погоды на завтра

19:05 Свыше 22 млн грн на безбарьерную Одессу — на что пойдут деньги

19:05 Соцпакет для жен УБД — что будет с льготами весной 2025 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:01 Зеленский показал видео возвращения освобожденных из плена воинов

19:00 Пакунок малюка — какой будет денежная компенсация в 2025 году

18:47 В Нацполиции назвали количество терактов против ТЦК с начала года

18:40 ВСУ начинают использовать новые дроны ZEUS и HADES

18:28 Взрывы в ТЦК — Коваленко рассказал, как РФ "кидает" диверсантов

06:52 Считает помощь США Украине ошибкой — кто такая Кристи Ноэм

06:51 5 стратегий успешного поиска работы в 2025 году

06:40 Новые тарифы в ломбардах Украины — сколько стоит золото в феврале

06:15 Как вырастут тарифы на коммуналку и связь — прогноз на 2025 год

4 февраля 2025

23:33 Уничтожение отеля Бристоль — что писали одесситы в соцсетях

06:40 Новые цены латуни — сколько платят за цветной металл в феврале

06:22 Что происходит на рынке труда и где самые высокие зарплаты

3 февраля 2025
Эксклюзив

14:52 Фильм Мстислава Чернова на кинофестивале Sundance — как это было

06:47 Нападет ли РФ на НАТО — сравнение армий и вооружения

06:40 Цены на алюминий в феврале — новые тарифы на лом в Украине

Text

19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

Text

19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

Text

17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

Text

10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Text

08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
Text

22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых