Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

Российские войска в течение января 14 раз атаковали Киев ракетами и дронами. А чиновники городской администрации столицы разворовали средства на ремонте укрытия в одном из лицеев.
Об этом и не только поговорим в эфире "Київського часу" в 19:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;
- эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
- министр инфраструктуры Украины (2016-2019 годы) Владимир Омелян;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
- соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.
Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- в Киеве в недостроенной 18-этажке обнаружены обломки вражеского БпЛА, — Кличко;
- в январе Россия 14 раз атаковала Киев, погибли пять человек, — КГВА;
- чиновники КГГА разворовали средства на ремонте укрытия в лицее;
- подозрение должностному лицу КП "ДЭУ Святошинского района" из-за переплаты 600 тысяч гривен за асфальтобетонную смесь;
- заявление Кличко о "бешеной волне" давления правоохранителей на городскую власть;
- в Киеве утвердили объявление минуты молчания в общественном транспорте;
- результаты заседания Совета обороны Киева.
Напомним, вчера состоялось первое заседание Совета обороны Киева с участием нового главы КГВА Тимура Ткаченко. Он доложил о решениях, принятых на встрече.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на Ткаченко и обвинил его в "попытке разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление".