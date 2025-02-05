Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

Российские войска в течение января 14 раз атаковали Киев ракетами и дронами. А чиновники городской администрации столицы разворовали средства на ремонте укрытия в одном из лицеев.

Об этом и не только поговорим в эфире "Київського часу" в 19:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;

министр инфраструктуры Украины (2016-2019 годы) Владимир Омелян;

народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

в Киеве в недостроенной 18-этажке обнаружены обломки вражеского БпЛА, — Кличко;

в январе Россия 14 раз атаковала Киев, погибли пять человек, — КГВА;

чиновники КГГА разворовали средства на ремонте укрытия в лицее;

подозрение должностному лицу КП "ДЭУ Святошинского района" из-за переплаты 600 тысяч гривен за асфальтобетонную смесь;

заявление Кличко о "бешеной волне" давления правоохранителей на городскую власть;

в Киеве утвердили объявление минуты молчания в общественном транспорте;

результаты заседания Совета обороны Киева.

Напомним, вчера состоялось первое заседание Совета обороны Киева с участием нового главы КГВА Тимура Ткаченко. Он доложил о решениях, принятых на встрече.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на Ткаченко и обвинил его в "попытке разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление".